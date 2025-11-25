Sponsored Post

Der Black Friday ist die beste Gelegenheit, eure Multimedia-Ausrüstung upzugraden, besonders wenn ihr mit Videos oder Fotos auf eurem Mac arbeitet. VideoProc Converter AI offeriert den Deal des Jahres und bietet euch 61 Prozent Rabatt auf die lebenslange Lizenz. Damit erhaltet Zugriff auf das neue KI-Modell, mit dem ihr Videos auf 4K und Bilder auf 4K/8K/10K optimieren, beliebige Videos in MP4 konvertieren, Videos von YouTube herunterladen und viele weitere Funktionen nutzen können. Außerdem profitieret ihr von lebenslangen, kostenlosen Updates und Leistungsverbesserungen.

Die ersten 150 Bestellungen: 30,95 € für die lebenslange Lizenz (61 % Rabatt)

Die nächsten 150 Bestellungen: 35,95 € (falls ihr das Black-Friday-Angebot verpasst)

Egal ob ihr minderwertige Clips bereinigen, alte Videos/Fotos wiederherstellen, Formate konvertieren oder 4K-Dateien für einfacheres Teilen komprimieren möchtet – dieses KI-gestützte Toolkit wurde entwickelt, um alle praktischen Aufgaben in eurem Mac-Video-Workflow zu bewältigen. Der Black-Friday-Deal macht es zu einem „no brainer“.

Thanksgiving- und Black-Friday-Angebot: Lebenslange Updates + zusätzliche Software-Geschenke

Die Black-Friday-Aktion bietet die neueste Version des VideoProc Converter AI mit folgenden Updates für Mac- und Windows-Nutzer:

Neue KI-Super-Resolution-Modelle zum Hochskalieren und Verbessern von Aufnahmen aus der realen Welt, Anime, Clips mit niedriger Qualität und mehr.

zum Hochskalieren und Verbessern von Aufnahmen aus der realen Welt, Anime, Clips mit niedriger Qualität und mehr. KI-Videostabilisierung zur Beseitigung von Verwacklungen und für flüssigere Bewegungen.

zur Beseitigung von Verwacklungen und für flüssigere Bewegungen. KI-Gesangs-Entferner zum Isolieren von Gesang oder Instrumentalmusik aus Audio-/Videodateien.

zum Isolieren von Gesang oder Instrumentalmusik aus Audio-/Videodateien. KI-Rauschunterdrückung für klarere Vlogs, Bildschirmaufnahmen und Voiceovers.

für klarere Vlogs, Bildschirmaufnahmen und Voiceovers. Aktualisierter Downloader zum gleichzeitigen Herunterladen mehrerer Links und zur Unterstützung aktueller Online-Inhalte.

zum gleichzeitigen Herunterladen mehrerer Links und zur Unterstützung aktueller Online-Inhalte. 4K-Bildschirmaufnahme für Dispalyaufnahmen mit einer Auflösung von bis zu 3840 × 2160 Pixeln bei 60 fps.

Mit der lebenslangen Lizenz erhaltet ihr lebenslange Updates, umfassenden technischen Support und vier zusätzliche Tools ohne Aufpreis für die Bildhintergrundentfernung, die Dateiübertragung zwischen iPhone und Mac, die einfache Videobearbeitung und die vielseitige Multimedia-Wiedergabe.

Warum VideoProc Converter AI hervorsticht?

VideoProc Converter AI ist eine umfassende Multimedia-Toolbox für Mac-Nutzer. Egal, ob ihr mit dem iPhone 17 Pro filmt, Drohnenaufnahmen bearbeitet, alte Familienfotos restauriert, Gameplay aufnehmen oder Clips zum Teilen komprimiert – alles ist in einer schnellen, GPU-beschleunigten App integriert.

KI-gestützte Videoqualitätsverbesserung

1. KI-gestützte Superauflösung für Upscaling und verbesserte Bildschärfe

Verwandelt niedrig aufgelöste 480p/720p-Videos in gestochen scharfe 1080p- oder sogar 4K-Videos mit verbesserter Detailgenauigkeit und weniger Rauschen, Pixelierung und Unschärfe dank KI-gestützter Superauflösung. Vier neue Modelle sind für unterschiedliche Inhalte optimiert:

Gen Detail v3 : Schärfere Details für die meisten Videos

: Schärfere Details für die meisten Videos Real Smooth v3 : Korrigiert Bildfehler und bewahrt gleichzeitig die natürlichen Farben

: Korrigiert Bildfehler und bewahrt gleichzeitig die natürlichen Farben Anime : Ideal für Animationen und handgezeichnete Videos

: Ideal für Animationen und handgezeichnete Videos Zyxt: Entwickelt für ältere Computer zur Verarbeitung von realen Videodateien

2. KI-Frame-Interpolation für flüssigere Bewegungen

Steigert eure Aufnahmen von 24/30 fps auf 60/120/240 fps für extrem flüssige Bewegungen. Erstellt 20-fach verlangsamte Zeitlupenvideos ohne ruckelnde Bilder – ideal für Sport, Action, Haustiere oder filmisches B-Roll-Material.

3. KI-Stabilisierung für Aufnahmen aus der Hand

Egal ob Vlogs, Reisevideos oder kurze Clips mit dem iPhone – die KI-Stabilisierung reduziert Verwacklungen und Mikroruckler und erhält gleichzeitig die natürliche Bewegung.

4. Klarer Ton dank KI-Rauschunterdrückung und Sprachentfernung

Entfernt Brummen, Windgeräusche und Publikumsgeräusche mit der Rauschunterdrückung; behaltet mit der Sprachentfernung nur Gesang oder Hintergrundmusik. Ideal für Online-Meetings, YouTube-Tutorials, TikTok-/Instagram-Inhalte und Voiceovers.

KI-Bildverbesserung und Fotorestaurierung

Wie die KI-gestützten Videotools bietet VideoProc auch fortschrittliche KI-Bildverarbeitung zur Verbesserung und Restaurierung eurer Fotos.

1. Bilder mit KI-Superauflösung hochskalieren und verbessern

Die Superauflösungsmodelle reduzieren Rauschen, Unschärfe und stellen Details intelligent wieder her. Ihr könnt eure Bilder um das 2-, 3- oder 4-Fache vergrößern oder die Klarheit mit der 1-fachen Vergrößerung optimieren, ohne die Auflösung zu verändern. Die Software unterstützt Ausgabeauflösungen von bis zu 10K für Bilder.

2. Gesichter in alten und unscharfen Fotos wiederherstellen

Die Gesichtswiederherstellung stellt Gesichtsdetails wieder her, ohne einen künstlichen oder retuschierten Look zu erzeugen. Dies ist besonders nützlich, um unscharfe Gesichter zu korrigieren, Hautunreinheiten zu entfernen und Makel im Gesicht zu kaschieren.

3. Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren

Verleiht monochromen Bildern natürliche und lebendige Farben und erweckt alte Schwarz-Weiß-Fotos zu neuem Leben.

Mehrere praktische Tools für die tägliche Medienarbeit

Neben seinen KI-Funktionen dient VideoProc Converter AI auch als umfassendes Medientoolkit für den täglichen Gebrauch. Ihr könnt damit nahezu jedes Video- oder Audioformat konvertieren, DVDs sichern und digitalisieren, große 4K-Dateien für einfacheres Teilen komprimieren und Online-Videos und Musik stapelweise herunterladen. Ihr könnt eure Clips trimmen, zuschneiden, drehen und grundlegende Bearbeitungen vornehmen sowie euren Bildschirm in hoher Qualität für Tutorials, Demos oder Gameplay aufnehmen. Auf Mac-Geräten nutzt die Hardwarebeschleunigung der Stufe 3 die Apple Silicon Chips (M1 bis M5) optimal aus, minimiert die CPU-Last und erhöht gleichzeitig die Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich.

Black Friday 2025: Verpasst nicht das Angebot des Jahres!

VideoProc Converter AI ist für kurze Zeit als Black-Friday-Angebot erhältlich: Lebenslange Lizenz für nur 30,95 €, inklusive Bonus-Software und allen zukünftigen KI-Modell-Updates. Sichert euch eines der vielseitigsten und kostengünstigsten Upgrades für eure Software-Sammlung und greift zum Black-Friday-Angebot, bevor es endet!