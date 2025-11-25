Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird Apple im Herbst 2026 ein faltbares iPhone auf Markt bringen. Das kommende iPhone Fold könnte das bisher teuerste iPhone-Modell sein, welches der Hersteller auf den Markt gebracht hat. Aktuell wird über einen Preis von 2400 Dollar spekuliert.

Faltbares iPhone könnte 2400 Dollar kosten

In den letzten Monaten wurde immer wieder über den Preis des iPhone Fold spekuliert. Die bisherigen Prognosen lagen zwischen 1800 und 2500 Dollar. Persönlich gehen wir davon aus, dass der Preis eher am oberen Rand dieser Prognose liegt. Ähnliche sieht es auch Analyst Arthur Liao von Fubon Research. Dieser spricht von einem Preis von 2.399 Dollar. Dies wird unter anderem auf die hochwertigen Komponenten zurückzuführen sein. Insbesondere das Display und das Scharnier dürften hochpreisig sein.

Grundsätzlich dürfte die Nachfrage nach dem iPhone Fold nicht nur von technischen Spezifikationen, sondern auch vom Preis des Gerätes abhängen. Glaubt man der Einschätzung des Analysten, so wird Apple im kommenden Jahr 5,4 Millionen Einheiten seines faltbaren iPhones verkaufen.

Analyst Ming Chi Kuo erwartet, dass der Preis des iPhone Fold zwischen 2000 und 2500 Dollar liegt. Mark Gurman von Bloomberg sprach hingegen von einem Preis um die 2000 Dollar.

Aus dem Analystenbericht geht ebenfalls hervor, dass Apple ein bemerkenswertes Kamera-Upgrades für 2026 plant. Fubon geht davon aus, dass die iPhone 18-Serie ein „Objektiv mit variabler Blende“ verwenden wird, das aufgrund der Komplexität der Technologie wahrscheinlich ausschließlich von Largan geliefert wird.