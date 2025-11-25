Allgemein wird damit gerecht, dass Apple im Herbst 2026 ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Nun taucht ein weiterer Bericht auf, dass das iPhone Fold auf Kurs ist, und dass sich das Gerät in der technischen Validierungsphase befindet.

„Faltenfreies“ iPhone Fold auf Kurs für die Markteinführung 2026

Die chinesische Webseite UDN berichtet, dass Apple Fortschritte des faltbares iPhones macht und dieses im kommenden Jahr auf den Markt kommen wird. Es heißt, dass sich das Gerät in der technischen Validierungsphase befindet und sich Appleauf die Massenproduktion vorbereitet.

Die Webseite beruft sich auf Quellen der Lieferkette und berichtet, dass Apple das Problem der Faltenbildung, mit dem die meisten Smartphones zu kämpfen haben, gelöst hat. Das faltbare iPhone wird das erste faltbare Smartphone auf dem Markt sein, das keine Falten aufweist. Es gab in den letzten Monaten mehrere Berichte, dass Apple seine Arbeit am Scharnier und Display intensiviert hat, um Faltenbildung zu minimieren.

Gerüchten zufolge verwendet Apple ein von Samsung entwickeltes Innendisplay. Die Panelstruktur, Laminierungsverfahren und Materialverarbeitung sollen jedoch von Apple stammen. In Zusammenarbeit mit seinen Zulieferern soll Apple ein Scharnierdesign entwickelt, das dauerhafte Falten verhindert und aus Flüssigmetallkomponenten besteht. Dank des Einsatzes von Flüssigmetall könnte Apple ein iPhone mit einem robusten Scharnier und gleichzeitig schlankem Design auf den Markt bringen.