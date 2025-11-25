Klarmobil startet in die Black Week und hat den „Tarif des Jahres“ raus. Ihr erhaltet im Rahmen der Black Week Aktion eine 100GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 14,99 Euro pro Monat. Der Anschlusspreis entfällt. Zusätzlich erhalte ihr 3 Monate Waipu.tv Comfort kostenlos dazu.

100GB Telekom Allnet-Flat für 14,99 Euro pro Monat

Klarmobil haut ab sofort den Black Week Tarif des Jahres raus. Ihr erhaltet eine 100GB Allnet Flat im besten D-Netz für 14,99 Euro pro Monat und 0 Euro Anschlusspreis.

Übersicht

100GB 5G-Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

14,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option hat drei Gratismonate und kostet danach 4,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Sollte ihr Waipu.tv Comfort nicht benötigt, so denkt daran, rechtzeitig zu kündigen. Das Angebot kann ab sofort und zeitlich befristet gebucht werden.

