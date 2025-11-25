Neben dem Mobilfunkausbau informiert die Deutsche Telekom auch regelmäßig über den Ausbau ihres Glasfasernetzes. Nun konnte das Bonner Unternehmen einen neuen Meilenstein erreicht. Über 12 Millionen Haushalte können nun einen Glasfaseranschluss bei der Telekom buchen.

Glasfaserausbau: Telekom knackt die 12 Millionen Marke

Die Deutsche Telekom konnte im Oktober 258.000 neue Glasfaseranschlüsse bauen. Dies hatte zur Folge, dass ein neuer Meilenstein übersprungen wurde und mittlerweile 12,1 Millionen Haushalten einen Glasfaseranschluss bei der Telekom buchen können. as Glasfasernetz der Telekom ist jetzt rund 860.000 km lang. Es ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s. Über 37,1 Millionen Haushalte und Unternehmen haben Zugang zu Tarifen mit bis zu 100 Mbit/s. Über 31,8 Millionen davon können sogar bis zu 250 Mbit/s bekommen.

Ein sogenanntes Highlight Projekt im Oktober hebt die Telekom besonders hervor. Die Telekom schließt in Kirchheim unter Teck bislang unterversorgte Adressen an ihr leistungsstarkes Glasfasernetz an. In der Stadt in der Schwäbischen Alb bringt das Unternehmen im Rahmen einer Fördermaßnahme 170 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde, errichtet 60 Verteiler und bindet 438 Adressen, darunter sieben Schulen, an. Bund, Land und Stadt fördern das Projekt mit über zehn Millionen Euro. Davon profitieren auch entlegene Standorte wie als besonderes Highlight der traditionsreiche Flugplatz Hahnweide.