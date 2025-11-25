Happy SIM – eine Marke von Klarmobil – optimiert zum Black Friday sein Portfolio. Nachdem der Mobilfunkanbieter in der letzten Woche bei zwei Tarifen das Datenvolumen erhöht hatte, gibt es nun auch beim dritten Tarif eine Erhöhung. Ihr erhaltet eine 45GB Allnet-Flat (statt 35GB) für nur 6,99 Euro monatlich. Der Tarif kann monatlich gekündigt werden, ein einmaliger Anschlusspreis fällt nicht an.

Happy SIM: 45GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro mtl. (Kein Anschlusspreis, monatlich kündbar)

Happy SIM hat sein Tarif-Portfolio noch einmal angepasst und bietet euch ab sofort eine 25GB, 45GB und 75GB Allnet-Flat zum absoluten Top Preis an. Enthalten sind neben dem Datenvolumen eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Alle genannten Tarife könnt ihr mit 24 Monaten Laufzeit sowie mit einer monatlichen Kündigungsmöglichkeit buchen. Der Vorteil bei der 24 Monats-Variante ist, dass ihr zwei Freimonate erhaltet. So oder so entfällt die einmalige Anschlussgebühr. Wir blicken exemplarisch auf die 45GB Allnet-Flat.

45GB Allnet-Flat

45GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

2 Freimonate

6,99 Euro mtl.

Kein Anschlusspreis

Die Happy SIM Angebote zum Black Friday können ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Wie eingangs erwähnt, könnt ihr alternativ auch eine 25GB und 75GB Allnet-Flat bei Happy SIM zum Black Friday Preis buchen.

>>> Hier geht es zu den Happy SIM Angeboten <<<