Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht, mit dem der Hersteller aus Cupertino demonstriert, wie NHL-Torhütermasken mit dem iPad designt werden. Dies veranschaulicht, welch kreatives Potential in Apples Tablet liegt.

Apple demonstriert, wie NHL-Torhütermasken mit dem iPad entworfen werden

Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass Apple mit NHL-Torhütern kooperiert hat, um ein individuelles Design für NHL-Torhütermasken zu entwerfen. Jede Maske erzählt eine Geschichte, die persönliche Erlebnisse, Teamstolz und die neuesten technischen Hilfsmittel miteinander verbindet.

Nun startet die Zusammenarbeit in die zweite Saison. Apple hat ein neues YouTube-Video veröffentlicht, mit dem das Thema fortgesetzt wird und das kreative Potential des iPad Pro und Apple Pencil Pro aufgezeigt wird. Apple hat das neue iPad Pro mit M5-Chip im Oktober dieses Jahres auf den Markt gebracht und nun könnt ihr euch davon überzeugen, wie leistungsstark das Tablet ist, und welche Verbesserungen das Gerät mit sich bringt.

Die „Made on iPad“-Kampagne greift allerdings nicht die technischen Daten des iPads auf, sondern veranschaulicht vielmehr, was ein Künstler mit einem High-End-iPad alles machen kann. Konkret wird gezeigt, wie NHL-Torhüter mit Designern zusammengearbeitet haben, um ihre Maskenideen umzusetzen.

Der iPad-Werbespot zeigt die von Jordon Bourgeault entworfenen Masken von Anthony Stolarz und Sam Montembeault sowie die von Travis Michael kreierten Masken von Thatcher Demko und Dustin Wolf. Ebenfalls im Video zu sehen waren die von Dave Fried entworfenen Masken von Adin Hill und Logan Thompson.