In den letzten Jahren haben wir euch den ein oder anderen höhenverstellbaren Schreibtisch und den ein oder anderen Bürostuhl vorgestellt und dabei auch den Hersteller Maidesite thematisiert. Dieser läutet nun eine großangelegte Black Friday Kampagne ein und reduziert eine Vielzahl seiner Produkte. Ihr spart bis zu 52 Prozent auf Schreibtische, Bürostühle, Zubehör und mehr.

Maidesite EC6 Ergonomischer Bürostuhl mit Black Friday Rabatt

Wenn man schon täglich stundenlang im Büro verbringt, so sollte man dies so angenehm und komfortabel wie möglich machen. Stundenlanges Sitzen (ohne ausreichend Bewegung) ist für den Körper nicht gut. Aus diesem Grund sind für schon vor Jahren auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch umgestiegen. Wenn man sich allerdings zwischendurch mal hinsetzen möchte, so sollte dies natürlich auch so ergonomisch wie möglich erfolgen.

Mit dem EC6 hat Maidesite einen Bürostuhl im Portfolio, der als „multifunktionaler, ergonomischer Bürostuhl mit Rückenlehne, Kopfstütze und Fußstütze“ beworben wird. Zunächst einmal verfügt der Bürostuhl über ein atmungsaktives Netzgewebe, das für eine optimale Luftzirkulation sorgt – auch bei stundenlangem Sitzen. Zudem setzt der Hersteller auf ein großes belüftetes Kissen. Die maximal Stützkraft wird mit 120Kg angegeben.

Die Rückenlehne ist von 95 bis 130 Grad neidbar, so dass ihr mehrere Sitz- und Relaxpositionen einnehmen könnt. Der Stuhl ist mit einer unabhängigen, gebogenen Lendenwirbelstütze ausgestattet, die sich optimal an eure Lendenwirbelsäule anpasst und den Druck auf den unteren Rücken effektiv reduziert. Die Verstellfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung an eure Taille und gewährleistet so Komfort auch bei langen Arbeitsstunden.

Die anpassbare und atmungsaktive Kopfstütze soll für eine entspannte Kopf- und Nackenposition sorgen. Die 40-mm-Höhenverstellung und die 26 Grad-Winkelverstellung können den Druck auf die Halswirbelsäule deutlich lindern und Ihre Arbeit entspannter und komfortabler machen.

Die Multifunktionalen Armlehnen (4D-Armlehnen) können individuell für eine perfekte Arm- und Ellbogenunterstützung angepasst werden.

Der Bürostuhl muss nach der Lieferung noch zusammengebaut werden. Allerdings müsst ihr hierfür kein Handwerker sein oder ein besonderes handwerkliches Geschick mit euch bringen. In unserem Fall war der Stuhl innerhalb von 15 Minuten und mit wenigen Handgriffen einsatzklar. Die Montage kann alleine erfolgen und ihr benötigt keine zweite Person.

Maidesite EC6 kostet normalerweise 279,99 Euro. Im Rahmen des Black Friday Deals erhaltet ihr 30 Euro Rabatt und zahlt nur 249,99 Euro.