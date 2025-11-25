Preiserhöhungen bei Streamingdiensten sind längst zur Normalität geworden. Ob Netflix, Apple Music oder andere Anbieter, alle testen regelmäßig aus, wie viel ihre Nutzer bereit sind zu zahlen. Spotify macht da keine Ausnahme und plant laut der Financial Times bereits für das erste Quartal 2026 die nächste Preisanpassung in den USA. Erfahrungsgemäß werden die neuen Preise wenige Wochen später auch in Deutschland greifen.

So viel könnte Spotify bald kosten

Konkrete Zahlen liegen noch nicht vor, aber die Entwicklung der letzten Jahre zeigt ein klares Muster. Aktuell zahlen Nutzer in Deutschland 12,99 Euro für das Individual-Abo, 6,99 Euro als Student, 17,99 Euro für Duo und 21,99 Euro für das Family-Abo.

Eine realistische Schätzung für 2026 könnte folgendermaßen aussehen: Individual steigt auf 13,99 Euro, Student auf 7,99 Euro, Duo auf 19,99 Euro und Family auf 24,99 Euro. Das wären wieder ein bis drei Euro mehr pro Stufe.

Die Strategie dahinter ist simpel und funktioniert. Die Erhöhungen kommen scheibchenweise, sodass der Schmerz jedes Mal erträglich erscheint. Man ärgert sich kurz, zahlt aber trotzdem weiter. Als Begründung nennt Spotify in der Regel Investitionen in Technik und Inhalte. Ziel sei eine bessere Plattform mit neuen Funktionen und stabilerer Infrastruktur.