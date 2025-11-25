Am heutigen Dienstag (25. November 2025) startet bei WOW die Black Week mit dem passenden Black Week Angebot. Ihr erhaltet 12 Monate WOW Filme & Serien für nur 2,99 Euro pro Monat. Dies entspricht einem Sparvorteil von 70 Prozent auf Filme und Serien. Das ist definitiv der WOW-Deal des Jahres.

WOW Black Week Special: Filme & Serien für nur 2,99 € mtl.

Ab sofort und zeitlich befristet, könnt ihr euch das WOW Black Friday Special sichern. Dieses beinhaltet 12 Monate Serien & Filme für nur 2,99 Euro pro Monat.

Es heißt

Filme & Serien Jahresabo: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate 2,98 € mtl. (ohne Premium) und verlängert sich anschließend unbefristet. Ab dem 13. Monat 9,98 € mtl. (ohne WOW Premium). Das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden. WOW Premium: automatische Verlängerung auf unbestimmte Zeit nach 7-Tage-Testphase zu 6 € mtl. Ohne Zusatzkosten kündbar zum Ende der Testphase, anschließend monatlich.

WOW Filme & Serien beinhaltet zahlreiche Blockbuster sowie exklusive und preisgekrönte Top-Serien. Dazu zählen Watson, ES: Welcome to Derry, Being Burdecki, Hudson & Rex, Resident Alien, 10.000 BC; Wicked: Die Sing-Along-Version, Final Destination 6: Bloodlines und vieles mehr.

Für das Jahresabo WOW Filme & Serien bezahlt ihr nur 35,88 Euro. Dies entspricht einem Monatspreis von nur 2,99 Euro. Ab dem 13. Monat kann monatlich gekündigt werden. Ganz ehrlich? Bei einem Preis von von nur 35,88 Euro kann man für ein Jahr WOW Filme & Serien nichts falsch machen.

>>> Hier geht es zum WOW Black Week Angebot <<<