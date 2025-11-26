Amazon bietet die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung derzeit für 139 Euro an. Das sind 60 Euro weniger als bei Apple, wo das Modell regulär 199 Euro kostet. In Anbetracht dessen, dass die Live-Übersetzung bald nach Deutschland kommt, bietet sich das Schnäppchen besonders an.

Mehr als nur Geräuschunterdrückung

Die ANC-Version der AirPods 4 bringt ein Feature mit, das über das reine Ausblenden von Umgebungsgeräuschen hinausgeht. Apple wird in Kürze die Live-Übersetzungsfunktion auch in Deutschland verfügbar machen. Diese übersetzt Gespräche in Echtzeit und funktioniert neben den teureren AirPods Pro auch mit den AirPods 4. Allerdings ausschließlich mit der Version, die eine aktive Geräuschunterdrückung bietet.

Während die Standardversion der AirPods 4 bei Amazon aktuell 111 Euro kostet, liegt der Aufpreis zur ANC-Variante bei überschaubaren 28 Euro, weswegen wir euch den Griff zu den AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung empfehlen.

ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...

AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...

Technische Ausstattung

Das mitgelieferte Ladecase lädt sich wahlweise per USB-C oder kabellos über Qi-zertifizierte Ladegeräte auf. Apple gibt die Akkulaufzeit der Ohrhörer mit fünf Stunden an, bei aktivierter Geräuschunterdrückung sind es vier Stunden. Zusammen mit dem Case kommt man auf insgesamt 30 Stunden Wiedergabezeit.

Der eingebaute Lautsprecher im Case erweist sich als praktisches Detail. Über die „Wo ist?“-App lässt sich ein Signalton abspielen, wenn das Ladecase irgendwo liegengeblieben ist. Auch die Ohrhörer selbst können über die App geortet werden.

Systemvoraussetzungen beachten

Die Live-Übersetzung steht neben den AirPods 4 mit ANC auch für die AirPods Pro der zweiten und dritten Generation bereit. Apple fordert allerdings mindestens ein iPhone 15 Pro sowie iOS 26. Ältere iPhone-Modelle bleiben außen vor, selbst wenn die AirPods technisch kompatibel wären.

