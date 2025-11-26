Traditionell blicken wir zur Mitte der Arbeitswoche auf die Neuankömmlinge von Apple TV (ehemals Apple TV+). Neben neuen Episoden zu bereits angelaufenen Serien stehen ab sofort auch „Prehistoric Planet: Ice Age“ und „WondLa – Staffel 3“ auf dem Video-Streaming-Dienst bereit.

„Prehistoric Planet: Ice Age“ statet auf Apple TV

Im Juli dieses Jahres hatte Apple TV „Prehistoric Planet: Ice Age“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Teil der preisgekrönten Naturgeschichtenserie der Produzenten Jon Favreau und Mike Gunton. Erzählt wird das Ganze von Golden-Globe- und Olivier-Award-Gewinner Tom Hiddleston („Earthsounds“).

Ab sofort stehen alle fünf Teile der Doku bereit. Apple TV schreibt

„Prehistoric Planet: Ice Age“ nutzt neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und innovative visuelle Effekte, um diese gefrorene Welt wie nie zuvor zum Leben zu erwecken und die spektakulären Lebensräume und Bewohner der Urerde für ein einzigartiges Erlebnis zu enthüllen. Von gewaltigen Wollmammuts über scheue Schneefaultiere und furchteinflößende Säbelzahntiger bis hin zu widerstandsfähigen Zwergelefanten (nur einen Meter groß) enthüllt die Serie die epischen Kämpfe und unerwarteten Geschichten von Tieren, die einst die Eiszeit beherrschten. Die Zuschauer reisen durch weite Tundren, karge Wüsten, sich ausdehnende Graslandschaften und schmelzenden Permafrost, während diese Kreaturen angesichts extremer Klimabedingungen, sich verändernder Landschaften und des Einsetzens des „großen Frosts“ und schließlich des „großen Schmelzens“ ums Überleben kämpfen.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.

„WondLa – Staffel 3“ ist da

Am heutigen Tag startet die dritte und letzte Staffel zu WondLa. In dieser bricht ein Krieg zwischen Menschen und Aliens aus. Orbonas Schicksal steht auf dem Spiel, und Eva muss sich auf ihre bisher gefährlichste Mission begeben: die Rückeroberung des gestohlenen Herzens des Waldes. Auf ihrem Weg sammelt sie alte Freunde und unerwartete Verbündete für einen letzten Kampf um Orbona. Doch um Orbona zu retten, muss Eva mehr tun, als nur das Herz zu finden – sie muss zwei getrennte Welten verbinden und die ultimative Wahrheit beweisen: „Es gibt kein ‚Sie‘. Es gibt nur uns.“

Auch hier haben wir euch den offiziellen Trailer hinterlegt.