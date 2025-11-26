Der jährliche Mobilfunknetztest von connect gilt seit über 30 Jahren als wichtigster Gradmesser für die Qualität der deutschen Mobilfunknetze. In Zusammenarbeit mit den Aachener Benchmarking-Experten von umlaut liefert er Jahr für Jahr präzise Einblicke in die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Netzbetreiber. Insgesamt zeigt sich dieses Jahr ein erfreuliches Bild für alle Mobilfunkkunden in Deutschland. Dabei ergibt sich auch eine interessante Situation, bei der sich gleich zwei Anbieter die Silbermedaille teilen.

Die Ergebnisse

Die Deutsche Telekom setzt ihre beeindruckende Siegesserie fort und holt zum 15. Mal in Folge den Testsieg. Mit der Bestnote „überragend“ bestätigt der Bonner Konzern einmal mehr seine Führungsrolle im deutschen Mobilfunkmarkt. Gegenüber dem Vorjahr konnte sich die Telekom sogar um fünf Punkte verbessern, was angesichts des ohnehin schon hohen Ausgangsniveaus beachtlich ist.

Die eigentliche Überraschung des diesjährigen Tests kommt jedoch von den Verfolgern. o2/Telefónica und Vodafone haben beide erhebliche Fortschritte gemacht und teilen sich mit der Note „sehr gut“ gemeinsam den zweiten Platz. Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, denn noch vor wenigen Jahren lagen zwischen den drei deutschen Netzbetreibern deutliche Qualitätsunterschiede. Die Lücke hat sich nun spürbar verkleinert.

Für o2/Telefónica markiert das geteilte Silber einen wichtigen Meilenstein. Der Münchener Anbieter hatte in der Vergangenheit oft mit dem Ruf zu kämpfen, das schwächste der drei großen Netze zu betreiben. Die aktuellen Testergebnisse zeigen, dass die massiven Investitionen in den Netzausbau Früchte tragen.

Auch Vodafone kann mit der erreichten Platzierung zufrieden sein. Der Düsseldorfer Konzern hat offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht und präsentiert sich auch dieses Jahr in einer starken Form.

So wurde getestet

Die Bewertungsmethodik kombiniert verschiedene Messansätze, um ein möglichst vollständiges Bild der Netzqualität zu zeichnen. Datenverbindungen machen mit 48 Prozent den größten Teil der Gesamtwertung aus. Das entspricht dem heutigen Nutzungsverhalten, bei dem Messaging, App-Nutzung und mobiles Surfen im Vordergrund stehen. Die klassische Sprachtelefonie fließt mit 27 Prozent ein, während das sogenannte Crowdsourcing 25 Prozent beisteuert.

Beim Crowdsourcing werden reale Nutzungsdaten einer großen Anzahl von Anwendern ausgewertet, wodurch sich auch die Netzabdeckung in weniger frequentierten Gebieten zuverlässig bestimmen lässt. Ergänzend führen die Tester gezielte Messfahrten und Fußgängertests mit professionellem Equipment durch. Diese Kombination soll einen umfassenden Blick auf die tatsächliche Netzleistung ermöglichen.

Fazit

Der aktuelle Netztest zeigt, dass alle deutschen Mobilfunkanbieter auf hohem Niveau arbeiten. Für uns bedeutet das eine komfortable Ausgangslage bei der Anbieterwahl. Wer maximale Netzqualität sucht, liegt mit der Telekom nach wie vor richtig. Doch auch o2 und Vodafone bieten mittlerweile eine Leistung, die für die allermeisten Anwendungsfälle bestens geeignet ist. Das macht es mitunter einfacher, bei aktuellen Angeboten wie den Vodafone Black Weeks oder dem o2 Black Deal zuzugreifen, ohne Abstriche in der Netzqualität befürchten zu müssen.