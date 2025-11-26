Seit 2011 steht Samsung an der Spitze der globalen Smartphone-Verkäufe. Diese Ära ist laut einer Analyse von Counterpoint Research nun zu Ende. Demnach konnte sich Apple die Führung zurückholen und wird sie voraussichtlich bis 2029 behalten.

Apple wird weltweit führender Smartphone-Hersteller

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Während Apple 2025 mit einem Wachstum von 10 Prozent rechnen kann, kommt Samsung nur auf 4,6 Prozent. Der Gesamtmarkt wächst um bescheidene 3,3 Prozent. Apples Marktanteil klettert damit auf 19,4 Prozent. Das klingt erst mal nicht gewaltig, reicht aber für Platz 1.

Die Entwicklung wird insbesondere von den USA und China angetrieben, da hier besonders viele potenzielle Kunden schlummern. Die Kaufbereitschaft steigt, da viele Nutzer ihre aktuellen Geräte während der Pandemie gekauft haben. Sie tragen sie mittlerweile drei oder vier Jahre mit sich herum. Die Akkus schwächeln, die Software wird träger. Zeit für etwas Neues. Dazu kommt ein interessanter Nebeneffekt des Gebrauchtmarkts. Zwischen 2023 und Mitte 2025 wechselten 358 Millionen gebrauchte iPhones den Besitzer. Diese Geräte bringen neue Nutzer ins Apple-Ökosystem, die früher oder später selbst zu einem aktuellen Modell greifen werden.

Die Produktpipeline gibt Apple zusätzlichen Rückenwind. 2026 stehen ein faltbares iPhone und kurz darauf das iPhone 17e in den Startlöchern. 2027 jährt sich die erste iPhone-Präsentation zum zwanzigsten Mal. Es wäre eine Überraschung, wenn Apple dieses Datum nicht mit einem besonderen Modell würdigen würde. Angeblich soll das Jubiläums-iPhone ein komplett neues Design erhalten. Das sind also zahlreiche Argumente für einen Neukauf.

Trotzdem bleibt ein entscheidender Punkt. Verkaufszahlen erzählen nur die halbe Geschichte. Weltweit laufen über 79 Prozent aller genutzten Smartphones mit Android. In den USA dreht sich das Bild mit fast 60 Prozent für iOS, doch global gesehen bleibt Apple die Nummer zwei, was das Betriebssystem angeht. Android verteilt sich auf unzählige Hersteller weltweit. Apple steht dem allein gegenüber, mit einem Betriebssystem. Die Verteilung kann aber auch Vorteile haben. Wer nicht dominiert, muss sich etwas weniger Sorgen um Kartellverfahren machen.