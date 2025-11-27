Apple versucht, eine neue indische Kartellstrafformel für ungültig zu erklären, die es erlaubt, Bußgelder auf Basis des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens anstatt seiner lokalen Einnahmen zu berechnen.

Apple wehrt sich gegen potentielle Kartellstrafe in Indien in Höhe von 38 Milliarden Dollar

Reuters berichtet, dass Apple beim obersten Gerichtshof von Delhi eine Verfassungsklage gegen die indischen Kartellgesetze von 2024 eingereicht hat. Diese könnten dem US-Unternehmen in einem Kartellverfahren im Zusammenhang mit dem iOS-App-Markt eine Geldstrafe von bis zu 38 Milliarden Dollar einbringen.

„Das Unternehmen fordert die Richter auf, das Gesetz von 2024, das es der CCI (Competition Commission of India) erlaubt, bei der Berechnung von Strafen nicht nur den Umsatz in Indien, sondern auch den weltweiten Umsatz zu berücksichtigen, für rechtswidrig zu erklären“, heißt es in der 545-seitigen, nicht öffentlichen Gerichtsakte. Laut der eingereichten Unterlagen könnte Apples „maximale Strafbelastung“ in Höhe von 10 % seines durchschnittlichen weltweiten Umsatzes aus allen seinen Dienstleistungen für die drei Geschäftsjahre bis 2024 bei rund 38 Milliarden US-Dollar liegen.

Der aktuelle Fall geht auf eine Untersuchung der CCI aus dem Jahr 2022 zurück. Damals hatte die Match Group – ein lokales Startup – eine Beschwerde eingelegt. Im Jahr 2024 veröffentlichte die CCI einen Bericht, in dem sie argumentierte, Apple habe seine Marktstellung im iOS-App-Markt missbraucht.

Auch wenn es noch kein offizielles Urteil oder eine offizielle Strafe gegen Apple gibt, versucht das Unternehmen im Vorfeld die „globale Umsatzformel“ anzufechten. Apple ist der Auffassung, dass eine auf dem weltweiten Umsatz basierende Strafe offenkundig willkürlich, verfassungswidrig, grob unverhältnismäßig und ungerecht ist.