Jahr für Jahr veröffentlicht Apple in der Vorweihnachtszeit ein weihnachtliches Video. Nun steht die 2025er Version des Apple Weihnachts-Clips bereit. Der Apple Holiday-Clip hört in diesem Jahr auf den Namen „A Critter Carol“.

Apple Holiday-Clip „A Critter Carol“ steht bereit

Es weihnachtet bei Apple. Heute ist Apples traditioneller Holiday-Clip online gegangen. In diesem handgefertigten Film entdeckt eine zusammengewürfelte Gruppe von Waldtieren ein verlorenes iPhone 17 Pro und filmt sich damit beim Singen eines Freundschaftsliedes als Geschenk, bevor der rechtmäßige Besitzer sein iPhone 17 Pro über die Apple Watch ortet und dieses wiederfindet.

Auch in diesem Jahr steht das Thema Freundschaft in Apples Weihnachtsclip im Mittelpunkt. Apple bittet euch daran zu denken. dass in dieser Weihnachtszeit Freundschaft ein Geschenk ist.

Neben dem eigentlichen Clip, hat Apple auch das zugehörige Making-of-Video veröffentlicht.