iOS 27 soll im Juni 2026 auf der WWDC vorgestellt und im September für alle Nutzer verfügbar werden. Noch sind seit dem Start von iOS 26 gerade einmal zwei Monate vergangen, doch die ersten Gerüchte über den Nachfolger kursieren bereits. Zeit also, einen Blick auf die bisherigen Informationen zu werfen.

Ein Update für das faltbare iPhone

Apple plant offenbar für 2026, sein erstes faltbares iPhone auf den Markt zu bringen. Das Gerät könnte unter dem Namen iPhone Fold erscheinen und soll im geschlossenen Zustand ein 5,5 Zoll großes Display bieten, während sich im aufgeklappten Zustand ein 7,8 Zoll großer Bildschirm entfaltet.

Ein solches Gerät verlangt nach grundlegenden Anpassungen des Betriebssystems. iOS 27 wird deshalb voraussichtlich neue Benutzeroberflächen mitbringen, die speziell für den größeren Bildschirm entwickelt wurden. Konkrete Details sind zwar noch nicht bekannt, doch Seitenleisten im iPad-Stil und echte Multitasking-Funktionen mit mehreren Fenstern wären naheliegende Ergänzungen.

Fokus auf Stabilität

Bloombergs Mark Gurman vergleicht das Update auf iOS 27 mit Snow Leopard für den Mac aus dem Jahr 2009. Apple verzichtete bei dem Update bewusst auf große Neuerungen und konzentrierte sich stattdessen auf Stabilität und Performance. Genau diesen Ansatz soll das Unternehmen nun auch bei iOS 27 verfolgen.

Apples Entwickler durchforsten derzeit offenbar den Code von iOS 26, um aufgeblähte Programmteile zu entfernen, Fehler zu beheben und die allgemeine Systemleistung zu verbessern. Das mag auf den ersten Blick wenig spektakulär klingen, dient aber einem wichtigen Zweck. So bereitet Apple seine Systeme gezielt auf kommende Hardware-Generationen vor. Das iPhone Fold mit seinen zwei Displays steht wahrscheinlich mit dem Release von iOS 27 in den Startlöchern. Auch neue Smart-Home-Produkte und sogar Robotik-Projekte könnten in Zukunft eine Rolle spielen. Ein stabiles, aufgeräumtes Betriebssystem bildet dafür die notwendige Grundlage.

Verbesserungen am Liquid Glass Design

Mit iOS 26 führte Apple das neue Liquid Glass Design ein, das bereits in den Updates 26.1 und 26.2 kleinere Anpassungen erfahren hat. iOS 27 bietet Apple die Gelegenheit, weitere Änderungen am visuellen Erscheinungsbild vorzunehmen und auf das Feedback der Nutzer zu reagieren.

Mehr Apple Intelligence

Eine deutlich verbesserte Version von Siri soll eigentlich mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 erscheinen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass iOS 27 weitere Apple Intelligence Funktionen mitbringt. Welche genau, ist noch unklar, doch eine Ausweitung auf zusätzliche Apps liegt nahe.

Apple arbeitet außerdem an einer Funktion namens „World Knowledge“, mit der Siri allgemeine Suchanfragen besser beantworten kann. Falls diese Funktion es nicht mehr in iOS 26.4 schafft, könnte sie Teil von iOS 27 werden.

Ein neues Gesicht für Siri

Das große Siri-Update ist zwar für iOS 26.4 geplant, doch ein frisches visuelles Design soll erst mit iOS 27 folgen. Gerüchte im Zusammenhang mit Apples geplantem Tischroboter deuten auf eine animierte Siri-Darstellung hin, die an das klassische Finder-Logo vom Mac erinnern könnte. Diese lebendigere Version von Siri würde dann auch auf iPhone und iPad verfügbar sein.

Health+ als kostenpflichtiger Dienst

Apple entwickelt offenbar einen neuen kostenpflichtigen Dienst namens Health+, der Ernährungsplanung und personalisierte Gesundheitsempfehlungen bieten soll. Das Tool würde verschiedene Gesundheitsdaten aus der Health-App analysieren und individuelle Verbesserungsvorschläge machen. Eine Einführung zusammen mit iOS 27 wäre denkbar.

Erweiterte Satellitenfunktionen

Für 2027 plant Apple weitere Satelliten-Features. Die genaue Verfügbarkeit hängt allerdings auch von Apples Partner Globalstar ab, der die entsprechende Infrastruktur bereitstellen muss. Zu den möglichen Neuerungen gehören Apple Maps über Satellit, Fotos in Nachrichten über Satellit, ein API-Framework für Drittanbieter-Apps sowie Satellitenverbindungen über 5G.