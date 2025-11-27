Apple hat iOS 26.1 vor wenigen Wochen veröffentlicht. Seitdem haben wir euch auf verschiedene Neuerungen des X.1 Updates aufmerksam gemacht. Nun ist eine weitere minimale Änderung der Uhr-App bekannt geworden. Ist euch diese schon aufgefallen?

iOS 26.1: Habt ihr diese Änderung an der Uhr-App bemerkt?

Mit dem Update auf iOS 26.1 hat Apple seine Uhr-App überarbeitet. Konkret haben wir euch bisher auf den inkludierten Wecker aufmerksam gemacht, den ihr neuerdings mit einer Wischgeste ausschalten könnt. Wie nun bekannt wurde, hat Apple auch das Icon der Uhr-App aktualisiert, so dass dieses wie auf der Apple Watch agiert.

Seit dem Update auf iOS 7 animiert Apple das Symbol der Uhr-App auf dem Homescreen und zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Das Symbol enthält einen sich kontinuierlich bewegenden Sekundenzeiger, der sich wie bei einer mechanischen Uhr gleichmäßig bewegt. Mit dem jüngsten Update auf iOS 26.1 hat Apple dieses Verhalten angepasst, zumindest im Energiesparmodus. Im Energiesparmodus tickt der Sekundenzeiger nicht mehr kontinuierlich, sondern sekündlich wie bei einer Quarzuhr.

Zugegebenermaßen ist es nur eine minimale Änderung, allerdings passt Apple das Verhalten so an die Apple Watch an. Die vollständigen Release-Notes zu iOS 26.1 haben wir euch hier hinterlegt.