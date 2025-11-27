Bei Amazon Prime Video habt ihr die Möglichkeit, sogenannte Prime Channels hinzu zu buchen.Ihr könnt zwischen Apple TV, MGM+, Lionsgate+, Chrunchyroll, den NFL Game Pass und weiteren Zusatzkanälen wählen. Passend zur Black Friday Woche könnt ihr verschiedene Prime Channels zum deutlich reduzierten Preis sichern. Für Apple TV gibt es beispielsweise 6 Monate lang 50 Prozent Rabatt.

50 Prozent Rabatt auf Apple TV bei Amazon Prime Video

Von Zeit zu Zeit lohnt es sich, einen Blick auf die Prime Channels zu werfen. Zum einen finden sich dort spannende Kanäle zu verschiedenen Themen und zum anderen gibt es immer mal wieder Rabatt-Aktionen, mit denen ihr die einzelnen Zusatzkanäle zum deutlich reduzierten Preis ausprobieren könnt.

Aktuell ist wieder so ein Zeitpunkt, wo ihr eine Vielzahl an Channels zum attraktiven Preis abonnieren könnt. Besonders attraktiv erscheinen uns die 50 Prozent Rabatt auf Apple TV. Ihr könnt den Video-Streaming-Dienst sechs Monate lang für nur 4,99 Euro statt 9,99 Euro abonnieren. Aber auch die anderen Deals können sich sehen lassen.