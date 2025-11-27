Nachdem die Telekom kürzlich über den Ausbau ihres Glasfasernetzes berichtet hatte, informiert das Unternehmen nun über die Erweiterung des Mobilfunknetzes. Im vergangenen Monat wurden 145 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen.

Telekom errichtete im Oktober 145 neue Mobilfunkstandorte

Die Deutschen Telekom arbeitet weiter daran, ihr Mobilfunknetz auszubauen. Im Oktober 2025 errichtete das Bonner Unternehmen 145 neue Mobilfunkstandorte. Zusätzlich wurde an 417 bestehenden Standorten die Kapazität erhöht. Bei allen ihren Maßnahmen zielt die Telekom auf ihr Ultra-Kapazitätsnetz ab.

Die meisten Standorte hat die Telekom im vergangenen Monat in Nordrhein-Westfalen (28) in Betrieb genommen. Dahinter folgen, Bayern (20) und Niedersachsen (19). Alles in allem können bundesweit mittlerweile 99 Prozent der Haushalte auf das 5G Netz der Telekom zugreifen. Die 4G Abdeckung liegt nahezu bei 100 Prozent.

Ultra-Kapazitätnetz

Was hat es mit dem Ultra-Kapazitätsnetz auf sich? Die Deutsche Telekom errichtet zur Zeit ein Ultra-Kapazitätsnetz. Dabei kombiniert das Unternehmen verschiedene Maßnahmen. Ziel ist es, dass zukünftig 90 Prozent der Standorte eine Download Kapazität von 1 Gb/s pro Zelle bieten. Alle Standorte nutzen zukünftig Low-Band-Frequenzen (700, 800 und 900 MHz), Mid-Band-Frequenzen (1.500, 1.800 und 2.100 MHz) sowie an Verkehrsknotenpunkten gezielt das 3,6-GHz-Band nutzen.