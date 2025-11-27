Telekom-Netz: 30GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl. (monatlich kündbar)

| 19:15 Uhr | 0 Kommentare

Bei Klarmobil ist ein weiteres Highlight zum Black Friday gestartet. Ab sofort und zeitlich befristet, erhaltet ihr eine 30GB Allnet-Flat im besten D-Netz für nur 9,99 Euro pro Monat. Der Tarif lässt sich monatlich kündigen. Wenn ihr uns fragt, ist der Deal für alle Altersgruppen ein „No-Brainer“.

30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz nur 9,99 mtl.

Klarmobil haut ab sofort ein weiteres Highlight zum Black Friday raus. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet Flat im Telekom-Netz (mtl. kündbar) für 9,99 Euro pro Monat. Der Tarif hat Lifetime-Pricing, kostet also auch nach 24 Monaten dauerhaft 9,99 Euro pro Monat.

Klarmobil Black Week Aktion

  • 30GB 5G-Datenvolumen
  • bis zu 50MBit/s
  • Telekom-Netz
  • Telefon-Flat
  • SMS-Flat
  • EU-Roaming
  • 9,99 Euro pro Monat
  • monatlich kündbar
  • einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro

Der Klarmobil Black Week Deal kann ab sofort gebucht werden. Eine 30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 9,99 pro Monat kann sich mehr als sehen lassen. Das Risiko ist durch die monatliche Kündigungsmöglichkeit sehr niedrig.

>>> Hier geht es zur 30GB Telekom Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. <<<

