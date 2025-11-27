Bei Klarmobil ist ein weiteres Highlight zum Black Friday gestartet. Ab sofort und zeitlich befristet, erhaltet ihr eine 30GB Allnet-Flat im besten D-Netz für nur 9,99 Euro pro Monat. Der Tarif lässt sich monatlich kündigen. Wenn ihr uns fragt, ist der Deal für alle Altersgruppen ein „No-Brainer“.
30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz nur 9,99 mtl.
Klarmobil haut ab sofort ein weiteres Highlight zum Black Friday raus. Ihr erhaltet eine 30GB Allnet Flat im Telekom-Netz (mtl. kündbar) für 9,99 Euro pro Monat. Der Tarif hat Lifetime-Pricing, kostet also auch nach 24 Monaten dauerhaft 9,99 Euro pro Monat.
Klarmobil Black Week Aktion
- 30GB 5G-Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- Telekom-Netz
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- EU-Roaming
- 9,99 Euro pro Monat
- monatlich kündbar
- einmaliger Anschlusspreis: 29,99 Euro
Der Klarmobil Black Week Deal kann ab sofort gebucht werden. Eine 30GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für nur 9,99 pro Monat kann sich mehr als sehen lassen. Das Risiko ist durch die monatliche Kündigungsmöglichkeit sehr niedrig.
>>> Hier geht es zur 30GB Telekom Allnet-Flat für 9,99 Euro mtl. <<<
