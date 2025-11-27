Nur wenige Tage vor dem geplanten Start hat Apple TV die französische Thriller-Serie „The Hunt“ aus seinem geplanten Programm genommen. Der Grund sind schwerwiegende Plagiatsvorwürfe gegen den Schöpfer der Serie.

Was ist passiert?

Die Produktionsfirma Gaumont bestätigte, dass „The Hunt“ auf unbestimmte Zeit ruht. Was das genau für die Zukunft der Serie bedeutet, ist nicht bekannt. Fest steht, dass Apple von der Produktion Abstand nimmt. So wurden bereits alle Verweise auf die Fernsehserie von Apples Webseiten und YouTube entfernt.

Apple selbst hat sich zu dem aktuellen Vorfall noch nicht geäußert. Gaumont gibt gegenüber Variety derweil an, dass man Fragen zum geistigen Eigentum generell sehr ernst nimmt und derzeit eine gründliche Überprüfung durchführt.

Der Serienschöpfer und Regisseur Cédric Anger soll die Handlung aus dem Roman „Shoot“ von Douglas Fairbairn sowie dessen gleichnamiger Verfilmung von 1976 übernommen haben. Beide Geschichten folgen einem ähnlichen Muster. Eine Gruppe von Jägern trifft in der Wildnis auf eine rivalisierende Gruppe, was zu gewaltsamen Auseinandersetzungen führt. In beiden Versionen wird ein Jäger angeschossen, woraufhin der Angreifer im Gegenzug getötet wird. Die Überlebenden kehren nach Hause zurück und halten den Vorfall geheim, werden jedoch zunehmend paranoid wegen möglicher Vergeltungsaktionen.

Nachfolgend die offizielle Beschreibung zu „The Hunt“, die ebenfalls mittlerweile entfernt wurde: