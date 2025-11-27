Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den morgigen Black Friday zu. Nun steigt auch der TV-Streaming-Anbieter Zattoo ins Geschehen ein und dreht kräftig an der Preisschraube. Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr euch das Zattoo Ultimate-Abo mit Gutscheincode zum deutlich reduzierten Preis sichern.

Zattoo mit Blackweek-Deal: Ultimate-Jahresabo nur 117,50 Euro

Nachdem wir euch kürzlich auf die Waipu.tv Cyberdeals aufmerksam gemacht haben (die ersten 6 Monate kostenlos), machen wir euch nun auf den Zattoo Blackweek-Deal aufmerksam. Zattoo reduziert zur Blackweek den Preis des Ultimate Jahresabos von 149,99 Euro auf 117,50 Euro mit dem Code BLACK30. Das entspricht einem Rabatt von 30% gegenüber dem Monatsabo Ultimate auf ein Jahr gerechnet. Die Aktion läuft zunächst bis zum 04.12.2025.

Zattoo Ultimate

243 TV-Sender (50 in Full-HD | 177 in HD)

100 Aufnahmen sind möglich

Mobile Nutzung auch auf EU-Reisen

Bis zu 4 gleichzeitige Streams

Restart & Live Pause

Unbegrenztes Streaming auf allen Geräten

Zattoothek mit 30.000+ Titeln auf Abruf

nur 117,50 Euro statt 149,99 Euro im Jahresabo mit Gutschein BLACK30

Auch in der Schweiz hat Zattoo einen Black Friday Deal aufgelegt. Für die Schweiz gibt es 50 Prozent Rabatt und somit einen Preis von 84 Franken (Premium Jahresabo, Gutscheincode: DEAL50) und 120 Franken (Ultimate Jahresabo, Gutscheincode: BLACK50).

>>> Hier geht es zum Black Friday Deal bei ZATTOO <<<