Im offiziellen Apple Store auf Amazon.de lassen sich im Rahmen der Black Friday Woche verschieden heiße Deals finden. So bezahlt ihr bei Amazon derzeit nur 795 Euro statt 1099 Euro für das MacBook Air M4. Habt ihr Interesse an den Apple AirTags? So werden für das 4er Pack derzeit nur 84,50 Euro statt 129 Euro fällig. Rechnerisch zahlt ihr somit nur 21,13 Euro pro AirTag.

Apple AirTag 4er Pack vorübergehend nur 84,50 Euro

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Apple die AirTags auf den Markt gebracht hat. Nichtsdestotrotz erfreut sich der Smart Tracker weiterhin großer Beliebtheit. Auch wir setzen die AirTags an verschiedenen Orten ein.

Ihr könnt diese zum Beispiel am Schlüsselbund, am Fahrrad, am Rucksack, in der Arbeitstasche, in der Geldbörse etc. befestigen, um die jeweiligen Sachen wiederzufinden, falls ihr sie mal verlegt habt oder sie gestohlen wurden.

Im Rahmen der Black Friday Woche bietet Amazon das AirTag 4er Pack für nur 84,50 Euro statt 129 Euro an. Dies lässt den Smart Tracker in unseren Augen ziemlich attraktiv erscheinen. Rein rechnerisch zahlt ihr somit nur 21,13 pro AirTag. Bei diesem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen.