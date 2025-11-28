Im Laufe der frühen Morgenstunden ist das Apple Black Friday Shopping Event 2025 gestartet. Konkret spricht Apple vom „Black Friday & Cyber Monday Shopping Event“. Dieses läuft ab sofort und nur bis zum 01. Dezember 2025. Ihr erhaltet beim Kauf von qualifizierten eine Apple Geschenkkarte im Wert von 20 bis 200 Euro kostenlos dazu. Dieser könnt ihr bei einem späteren Einkauf für Hardware, Software oder Apple Services einsetzen. Nichtsdestotrotz lohnt ein Preisvergleich bei Amazon und Co.

Apple Black Friday Shopping Event 2025 ist gestartet

In der vergangenen Woche hatte Apple sein jährliches Black Friday & Cyber Monday Shopping Event angekündigt. Dieses ist in den frühen Morgenstunden gestartet. Einen direkten Rabatt erhaltet ihr bei Apple nicht. Allerdings schenkt euch Apple eine Apple Gift Card, die ihr für Hardware, Software, Apps, Services etc. einsetzen könnt. Es handelt sich somit um einen indirekten Rabatt.

Eine Vielzahl an Apple Produkten nehmen an der Black Friday & Cyber Monday Aktion im Apple Online Store teil. Das iPhone 16 und iPhone 16 Plus bringen jeweils 60 Euro Guthaben mit sich, das iPhone 16e liegt bei 40 Euro. Mac-Fans dürfen sich besonders freuen, denn die MacBook Pro Modelle in allen Varianten qualifizieren für die höchste Gutschrift von 200 Euro. Das MacBook Air Lineup bringt 140 Euro für das 13 Zoll Modell und 160 Euro für die 15 Zoll Ausführung.

Bei den iPads gibt es 80 Euro für das iPad Air in beiden Größen. Das iPad (A16) und iPad mini bringen immerhin noch einen Gutschein in Höhe von 40 Euro ein. Die Apple Watch Series 11 und SE 3 gesellen sich mit ebenfalls 40 Euro Guthaben hinzu. Im Audio-/Video-Segment reicht die Spanne von 20 Euro für AirPods 4 und Apple TV 4K über 40 Euro für die AirPods Pro 3 bis hin zu 60 Euro für die AirPods Max.

Aber auch beim Kauf von Beats-Produkten, Apple Zubehör und mehr erhaltet ihr Apple Geschenkkarten kostenlos dazu.

Preise vergleichen

Beim Kauf im Apple Online Store gibt es neben der Apple Geschenkkarte weitere Vorteile. So punktet der Hersteller unter anderem mit seinem Ankaufprogramm, Finanzierungsmöglichkeiten, Gravur für bestimmte Produkte, persönliche Beratung und mehr.

Nichtsdestotrotz macht es Sinn, die Preise z vergleich und nicht blind bei Apple zu kaufen. So ist der direkte Rabatt bei Amazon und Co. oftmals höher als der Wert der Apple Geschenkkarte, die ihr kostenlos erhaltet. Bestes Beispiel ist das MacBook Air. Dieses erhaltet ihr aktuell für 795 Euro statt 1099 Euro bei Amazon. Aber auch das MacBook Pro, iPad Air, iPad Pro und viele weitere Produkte sind bei Amazon reduziert.

