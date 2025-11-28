Handyhelden packt einen echten Black Friday Kracher aus und bietet euch eine 25GB Allnet-Flat für dauerhaft 4,99 Euro monatlich an. Der Deal ist komplett risikofrei, da ihr euch nicht etwas für 24 Monate an Tarif bietet, sondern diesen monatlich kündigen könnt.

Black Friday bei Handyhelden: 25GB Allnet-Flat dauerhaft für 4,99 Euro

Am heugen Black Friday holt Handyhelden wieder den monatlich kündbaren Kracher Tarif im Telefónica-Netz raus. Ihr erhaltet eine 25GB Allnet-Flat für nur 4,99 Euro pro Monat. Zusätzlich gibt es 6 Monate Waipu.tv Comfort gratis dazu.

25GB Allnet-Flat

25GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

monatlich kündbar

dauerhafter Rabatt

nur 4,99 Euro monatlich

einmaliger Anschlusspreis 9,99 Euro

Der Tarif kann ab sofort und nur für kurze Zeit gebucht werden. Alle Kunden erhalten 6 Monate waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option hat 6 Gratismonate und wird danach automatisch beendet. Wird der monatlich kündbare Mobilfunktarif gekündigt, wird waipu.tv automatisch mitgekündigt und endet zum gleichen Zeitpunkt.

