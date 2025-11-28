Als die Berichterstattung noch größtenteils auf Papier stattfand, haben wir jeden Monat gespannt gewartet, bis endlich das nächste Mac-Magazin im Briefkasten landete. Auch wenn heute der Informationsfluss über das weltweite Netz abgehandelt wird, haben sich doch einige Magazine wacker gehalten und gehen mit der Zeit. So gibt es mittlerweile viele der Magazine auch in Apps auf dem iPad oder iPhone. Für alle, die gerne in digitalen Zeitschriften blättern, bietet Readly zum Black Friday ein lohnenswertes Angebot. Hier zahlt ihr in den ersten sechs Monaten nur 7,49 Euro pro Monat für die Magazin-Flatrate. Dabei könnt ihr das Abo jederzeit kündigen.

Black Friday bei Readly

Die Auswahl von Readly kann sich sehen lassen. Die Magazin-Flatrate umfasst auto motor & sport, Mac Life, Connect, das Blu-ray Magazin und vieles mehr. Zudem gibt es zahlreiche Kinderzeitschriften, was sich natürlich für Familien anbietet. Praktisch ist hierbei, dass ihr mehrere Nutzerkonten erstellen könnt. Ein Readly-Abo lässt sich zudem auf bis zu fünf Geräten gleichzeitig nutzen. So kann jeder sein eigenes virtuelles Zeitschriftenregal nach Herzenslust füllen und in der komfortablen E-Reader-App schmökern. Und wer gerade mal nicht selbst lesen möchte, lässt sich einfach die „Audioartikel“ per Text-to-Speech vorlesen. Das funktioniert für die 50 meistgelesenen Magazine.

In den ersten sechs Monaten zahlt ihr für das Abo nur 7,49 Euro pro Monat. Danach fallen die regulären 14,99 Euro pro Monat an. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden, wobei sich die Kündigung ohne Hürden direkt in den Konto-Einstellungen vornehmen lässt. Bedenkt man, dass ein Magazin gerne 5 Euro und mehr kostet, macht sich Readly schnell bezahlt. Solange das Abo aktiv ist, können die heruntergeladenen Ausgaben auch ohne eine Internetverbindung gelesen werden.

