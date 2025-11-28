Passend zum heutigen Black Friday lebt Amazon und Buhl Data die WISO Steuer 2026 Amazon Exclusiv Edition (für das Steuerjahr 2025) zum Preis von nur 22,99 Euro auf.

WISO Steuer 2026 Amazon Exclusiv (für Steuerjahr 2025) nur 22,99 Euro

Die Amazon Black Friday Woche 2025 ist im vollen Gange und noch bis zum 01. Dezember könnt ihr über 1 Million Angebote entdecken. Wir haben zwar nicht alle Amazon-Deals durchsucht, sind aber trotzdem auf einen heißen Steuer-Deal aufmerksam geworden.

Nur für kurze Zeit könnt ihr euch WISO Steuer 2026 Amazon Exclusiv Edition für 22,99 Euro sichern. Die WISO Steuer 2026 Amazon Exclusiv Edition enthält neben der Steuersoftware auch noch die Dokumenten-Verwaltungs-Software „Dokublick“.

Auch wenn die Steuererklärung für das Jahr 2025 nicht unmittelbar ansteht, können wir euch nur empfehlen zuzugreifen. Ganz einfach: Software wird nicht schlecht. Ihr schnappt euch jetzt WISO 2026 zum Tiefpreis und erledigt Anfang 2026 eure Steuererklärung und holt euch eure Steuerrückerstattung.

WISO Steuer Mac 2026 ist brandaktuell und wurde im Vergleich zur Vorgängerversion punktuell verbessert und auf das Steuerjahr 2025 vorbereitet. Dank implementierter Steuer-Automatik ist die Steuererklärung mit WISO 2026 einfacher denn je. Mit an Bord sind natürlich auch hunderte Steuer-Tipps, über 150 Videos mit Tipps rund um Ihre Steuererklärung. Steuer-Ratgeber für die optimale Erstattung und mehr