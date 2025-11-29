Wir starten in den heutigen Samstag und die Amazon Black Friday Woche ist voll im Gange. Noch wenige Tage bis zum 01. Dezember 2025 (23:59 Uhr) könnt ihr bei Amazon auf Schnäppchenjagd gehen. Im Aktionszeitraum könnt ihr über eine Million Angebote entdecken. Neben reiner Hardware stehen auch verschiedene Amazon Services im Mittelpunkt. Ihr erhaltet 3 Monate Audible für insgesamt 2,97 Euro (zusätzlich 15 Euro Audible Gutschein) sowie 3 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited.

>>> 3 Monate Audible für insgesamt 2,97 Euro (zusätzlich 15 Euro Audible Gutschein) <<<

>> 3 Gratis-Monate Amazon Music Unlimited <<<

Amazon Black Friday Woche

Angebot Netatmo Smarte Wetterstation mit Wandhalterung - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor,... WANDHALTERUNG FÜR IHRE WETTERSTATION INBEGRIFFEN: installieren Sie Ihre Wetterstation am Standort...

MESSUNG DER UMGEBUNGSTEMPERATUR INNEN UND AUSSEN IN ECHZEIT: Temperatur, Luftfeuchtigkeit,...

Angebot Netatmo Smarter Rauchmelder, 10-Jahres-Batterie, Selbsttest-Funktion, 85-dB-Alarm, Eigenständiges... MELDUNGEN IN ECHTZEIT: Sie erhalten eine Echtzeit Warnmeldung auf Ihr Smartphone, wann immer ein...

10-JAHRES-BATTERIE*: Ein Jahrzehnt an Sicherheit*, mit einer Batterie, die die ganze...

Angebot Netatmo Smarte Innenkamera Advance, KI-Optimierte Gesichtserkennung, 2-Wege-Audio, 130°... IHNEN ENTGEHT NICHTS. Sie ist mit Infrarot-Nachtsicht und einem leistungsstarken integrierten...

GESICHTSERKENNUNG, OPTIMIERT DURCH KI Die Innenkamera unterscheidet mit Genauigkeit einen Fremden...

Angebot Netatmo Zusätzliches Smartes Innenmodul für Wetterstation, silber - Netatmo, NIM01-WW Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten)

Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten eines weiteren Raums zu

Angebot WITHINGS Body Smart — WLAN Digitale Personenwaage / Körperfettwaage für erweiterte... EIN KLINISCHER SCAN IHRER GESUNDHEIT - Body Smart wurde in Zusammenarbeit mit führenden...

ERREICHEN SIE IHRE FITNESSZIELE SCHNELLER - Messen Sie Ihr Gewicht zuverlässig mit einer...

Angebot Wahoo Fitness KICKR CORE 2 ZWIFT COG and Click - Orange Zahnrad 3. Generation KICKR CORE Zwift ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR...

KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen

Angebot Wahoo Fitness KICKR CORE 2 11-Fach Kassette KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen; der neue KICKR CORE...

KICKR CORE ist der intelligentere Weg, mit dem Indoor-Radfahren zu beginnen

Angebot Apple iPad Air 11" mit M3 Chip: Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP... WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es...

APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence ist dein persönliches Intelligenz System und macht es dir...

Playstation®5 Pro 2TB – EA SPORTS FC™ 26 Bundle PlayStation5 Pro Konsole 2 TB – EA SPORTS FC 26 Bundle

PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR): Erlebe gestochen scharfe Bilder auf deinem...

Angebot Apple iPad Air 13" mit M3 Chip: Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP... WARUM IPAD AIR − Das iPad Air ist leistungsstark, vielseitig und in zwei Größen erhältlich. Es...

APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence ist dein persönliches Intelligenz System und macht es dir...

Angebot Withings BPM Connect - Intelligentes WLAN-Blutdruckmessgerät, 1er Pack BLUTDRUCK: Messung des systolischen & diastolischen Blutdrucks plus Herzfrequenz

EINFACHE ANWENDUNG: Kabellos, startklar per Tastendruck und sofortige farbcodierte Rückmeldung auf...

Angebot WITHINGS Body Comp — WLAN Smart Waage mit vollständiger Körperanalyse inkl. Fettanteil,... EIN KLINISCHER SCAN IHRER GESUNDHEIT - Body Comp wurde in Zusammenarbeit mit führenden...

ERREICHEN SIE IHRE FITNESSZIELE SCHNELLER - Messen Sie Ihr Gewicht zuverlässig mit einer...

Angebot Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive... VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...

INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), 4× 445W Solarpanels, 4... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot Anker SOLIX Solarbank 3 E2700 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPTs (3600W), bis zu 16kWh... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot soundcore by Anker Liberty 4 NC Bluetooth-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung, 98,5% Noise... GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG MIT BIS ZU 98,5%: Die Liberty 4 NC kabellosen Kopfhörer mit In-Ear Noise...

CLEVERE ANPASSUNG: Adaptive ANC 2.0 passt sich an deine Gehörgänge und an deine äußere Umgebung...

Angebot Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie,... Komfort-Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen und intuitiver Menüführung für alle...

Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (2,4“), Telefonbücher für bis zu 300...

Angebot Apple Pencil Pro: Fortschrittliche Tools, pixelgenaue Präzision, Neigungs und Drucksensitivität... WARUM APPLE PENCIL PRO − Der Apple Pencil Pro ist vollgepackt mit intuitiven Features für die...

KOMPATIBILITÄT − Der Apple Pencil Pro funktioniert mit dem 13" iPad Pro (M4), 11" iPad Pro (M4),...

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Angebot PlayStation®VR2 PlayStation VR2

Entfliehe in Welten, die sich absolut real anfühlen, real aussehen und real klingen – mit...

Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone HeiÃŸluftfritteuse, Air fryer mit 10,4-Fach und herausnehmbarem... FLEXDRAWER PASST SICH JEDER MAHLZEIT AN: Entfernen Sie den Trenner, um 2 unabhängige Kochzonen in...

DUAL ZONE TECHNOLOGY: Kochen Sie 2 Lebensmittel auf 2 Arten, beide werden gleichzeitig fertig!...

Homematic IP Heizkörperthermostat, Packung mit 3, Smart Home, digitaler Thermostat Heizung,... Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), BP2700 (2680Wh), 4× 500W... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot Eve Thermo (Matter) 4er Pack: Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display mit Touch-Bedienfeld,... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...

Angebot Eve Thermo Control (Matter) – Temperatursensor und -regler für Eve Thermo (4. Gen.), Thread, für... Legen Sie die Wunschtemperatur an Ihrem bevorzugten Ort fest, und Eve Thermo Control übernimmt im...

Mit einem Funksensor alle Heizkörper eines Zimmers steuern, die Temperatur direkt am Gerät...

Angebot Anker Zolo Powerbank (2025 Upgrade), 20000mAh, 30W High-Speed-Ladegerät mit integriertem USB-C... 【Power Bank mit 20.000mAh】Lade dein iPhone 16 bis zu 4 Mal oder dein Samsung S24 bis zu 3,79 Mal...

【30W Zweiweg-Schnellladung】Lade deine Geräte schnell mit 30W Leistung auf und lade die...

Angebot ECOFLOW STREAM AC Pro 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 1,92kWh Solarspeicher, 100% Kompatibel... 100 % Kompatibel mit allen Mikro-Wechselrichtern: Erweitern Sie Ihr Balkonkraftwerk mühelos mit dem...

Sparen Sie bis zu 416€ pro Jahr bei Ihren Stromrechnungen: EcoFlow STREAM AC Pro nutzt...

Angebot ECOFLOW STREAM Ultra X 3,84kWh, 0%VAT Balkonkraftwerk mit Speicher 4 MPPT 2800W Solareingang 2300W... Sparen Sie jährlich 1993 € Stromkosten: STREAM Ultra X überzeugt mit einem starken Solareingang,...

Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra X nutzt AC-Kopplung-Technologie und...

Angebot Anker Prime Powerbank, 26250mAh, tragbares Ladegerät mit 3 Ports und 300W Ausgang, bidirektionales... Ultimative Power für unterwegs: Mit bis zu 300W Gesamtleistung versorgt die Anker Prime Powerbank...

Superschnelles Laden: Bis zu 140W High-Speed für deine Laptops mit einem 5A Kabel. Lade ein MacBook...

Angebot Anker Prime Ladegerät, 160W, kompakter GaN USB-C Ladeblock mit 3 Ports, Smart Display,... 160W Leistung in Air Pods Größe: Mit einer Leistungsdicchte von 1,35W/cm3 liefert dieses schlanke...

140W Einzelport-Nutzung: Mit 140W Max. an einem Port ohne Drosselung lädst du Laptops unter jeder...

Angebot soundcore P40i by Anker, Wireless Earbuds mit Noise Cancelling, Adaptive Geräuschunterdrückung,... SMARTES NOISE CANCELLING: Die soundcore P40i Earbuds mit Noise Cancelling verfügen über eine...

LANGE WIEDERGABEZEIT: Genieße 12 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Aufladung und verlängere...

Angebot Eve Outdoor Cam (White) – Smarte Überwachungskamera, Flutlicht, Nachtsicht, Bewegungsmelder,... Eve Outdoor Cam erfordert ein iPhone oder iPad mit der neuesten Version von iOS/iPadOS

Behalten Sie mit Eve Outdoor Cam Ihr Zuhause jederzeit im Blick, und lassen Sie sich auf...

Angebot Playstation 5-Konsole - Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle PlayStation 5-Konsole – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle

Erkunde jeden Zentimeter der atemberaubenden Landschaften rund um den Yōtei mit dem PlayStation...

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Angebot Apple AirTag - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck, Rucksäcke... Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,... DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...

BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...

Angebot ECOFLOW STREAM Ultra und 2 x AC Pro 5,76kWh, Balkonkraftwerk mit Speicher 2080W, Komplettset mit 4x... [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...

Sparen Sie jährlich Stromkosten: STREAM Ultra und AC Pro überzeugen mit einem starken Solareingang...

Angebot FRITZ!DECT 302 (Intelligenter Heizkörperregler für das Heimnetz, zum Energie sparen, für alle... Smarter Heizkörperregler zum Energie sparen für das FRITZ!Box-Heimnetz, automatische und präzise...

Einfache Montage und Einrichtung an allen gängigen Heizkörperventilen mit Anschlussgewinde,...

Keine Produkte gefunden.

Angebot soundcore Boom 2 Plus Outdoor Lautsprecher, 140W, 2+2 Channel, BassUp 2.0, 20h, Schnellladung, IPX7... Dröhnender Bass mit 140 W max: Spüre den Bass in jedem Lied mit zwei Woofern für tiefe und klare...

2+2 Stereoklang: Zwei 50W Woofer und zwei 20W Tweeter sorgen für tiefe Bässe und kristallklare...

Angebot Amazon Kindle Paperwhite (neueste generation) – Unser schnellster Kindle, mit neuem 7-Zoll-Display... Unser schnellster Kindle – Das neue 7-Zoll-Paperwhite-Display verfügt über höheren Kontrast und...

Ideal auf Reisen – Das ultradünne Design und der größere, blendfreie Bildschirm sorgen für gut...

Angebot Xiaomi E-Scooter 5 Elite mit Strassenzulassung (DE) 360Wh (10.000mAh) Akku mit einer Reichweite von bis zu 25km (abhängig von Reifenluftdruck,...

400 Watt Motorleistung ermöglicht Befahren von Steigungen mit bis zu 20 % sowie schnelle...

Angebot Eve Thermo (Matter): Smartes Heizkörperthermostat, LED-Display, Heizkosten sparen, funktioniert mit... Wohlfühltemperatur einstellen – per App, Stimme oder direkt an der Heizung, und die Heizung von...

Heizkosten sparen: Die Heizung passend zum Tagesablauf automatisieren – nach Zeit oder Anwesenheit...

Angebot Apple iPhone Air 256 GB: Dünnstes iPhone aller Zeiten, 6,5" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz,... SUPER DÜNN. SUPER LEICHT. SUPER STARK. − Das dünnste iPhone aller Zeiten mit der Power eines Pro...

ROBUSTER ALS JEDES iPHONE ZUVOR − Ultraleichter Rahmen aus Titan. Der Ceramic Shield schützt die...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher, Solarbank 3 E2700 Pro (2680Wh), bis zu 16kWh Kapazität,... Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...

Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...

Angebot EcoFlow DELTA 2 Max tragbare Powerstation 2048Wh, erweiterbar 2-6 kWh, LFP-Batterie mit 3000 Zyklen,... [0–100% in 1Std.] Dank der dualen Solar- und AC-Ladefunktion des EcoFlow können Sie Ihr Gerät in...

[Erweiterbare Kapazität von 2 kWh bis 6 kWh] DELTA 2 Max kann dreifache Kapazität mit bis zu 2...

Angebot Eve Energy (Matter) 4er Set – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, TÜV-zertifiziert, Matter,... Leuchten und Geräte per App, Sprache oder Taste ein-/ausschalten und von unterwegs oder nach...

Geräte automatisch zu einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten und Szenen erstellen, um mehrere...

Angebot Eve Motion (Matter), Bewegungsmelder mit Lichtsensor (Innen-/Außenbereich), smarte... Alles abgedeckt: 120°-Sichtfeld, bis zu 9 m Erfassungsreichweite, kabelloser Batteriebetrieb und...

Komfort und Sicherheit: Steuern Sie Leuchten oder Geräte und erhalten Sie Mitteilungen, sobald...

Angebot Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Angebot Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer... GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...

SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...

Angebot Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer... LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...

MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...

Angebot Anker SOLIX Balkonkraftwerk mit Speicher (890W | 1600Wh), Solarbank 2 Plus 2 MPPT für bis zu 2... 2 MPPT und 9,6kWh maximale Kapazität: Lege dir mit diesem 2 MPPT-System (für bis zu 2 Solarpanels)...

Solarenergie effizienter machen: Die Solarbank 2 Plus kann den von den Solarpanelen erzeugten und...

Angebot Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung, Matte Außenseite, Innenfutter aus... Beats iPhone 17 Pro Max Case mit MagSafe und Kamerasteuerung schützt dein iPhone vor Kratzern und...

Die Rückseite aus Polycarbonat wird durch flexible Seitenwände zum optimalen Schutz vor Stößen...

Angebot Eve Energy (Matter) – Smarte Steckdose, Verbrauchsmessung, App-/Sprachsteuerung,... App- und Sprachsteuerung – Leuchten und Geräte per Sprache oder App ein- und ausschalten.

Automatisch schalten – Geräte automatisieren, und sie zu einer bestimmten Zeit, nach Anwesenheit...

Angebot Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,... DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...

SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...

Angebot Sonos Era 100 | Smart Speaker mit WLAN, Bluetooth, kompatibel mit Amazon Alexa - Schwarz Mit Akustik der nächsten Generation und der einzigartigen Konnektivität des Era 100 hörst du in...

Die akustische Architektur der nächsten Generation mit einem um 47 % schnelleren Prozessor sorgt...

Angebot Sonos Era 300 | Smart Speaker mit 3D-Audio, WLAN, Bluetooth, Dolby Atmos, kompatibel mit Amazon... Bring deine Sound Experience aufs nächste Level. Die sechs vorne, an den Seiten und oben...

Mach den gesamten Raum zum Sweet Spot. Erlebe einzigartigen Sound, egal wo du bist oder was du...

Angebot Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II [+M], smartes Thermostat, Flexible Nutzung im Bosch Smart... Smarte Temperatur-Regelung: Heizungsthermostat sorgt für raumgenaue und individuell einstellbare...

Energie sparen: Smartes Thermostat heizt nur nach individuellem Bedarf und kann über Zeitprogramme,...

Angebot Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Schwarz ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

Angebot dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™ RoboSwing-Technologie, 10.000 Pa... MopExtend RoboSwing：Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für...

Vormax-Saugsystem mit 10.000 Pa ：Sagen Sie Schmutz und Haaren mit kraftvollen 10.000 Pa den Kampf...

Hier findet ihr die vollständige Auswahl der Amazon Black Friday Woche.