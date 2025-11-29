Einmal pro Monat geben wir euch einen etwas größeren Ausblick darauf, welche neuen Inhalten euch im Folgemonat auf Disney+ erwarten. Im Dezember stehen weihnachtliche Inhalte und der Winterzauber im Mittelpunkt. Kurzum: Wenn draußen die ersten Schneeflocken fallen und die Welt in festlichem Glanz erstrahlt, wird es Zeit für gemütliche Stunden auf dem Sofa.

Disney+: Neu im Dezember 2025

Die Weihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden in die schönsten Film- und Serienwelten einzutauchen. Ob ein Wiedersehen mit „Kevin – Allein zu Haus“, ein Ausflug nach Arendelle mit Anna, Elsa und Olaf in „Die Eiskönigin“. Wer Lust auf tierische Abenteuer kann „Winnie Puuh – Honigsüße Weihnachtszeit“ genießen. Disney+ bringt die Klassiker direkt ins Wohnzimmer. Darüberhinaus gibt es Action und vieles mehr.

Am 12. Dezember feiert beispielsweise die aufschlussreiche Dokuserie „The End of an Era“ und der Konzertfilm „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ Premiere auf Disney+.

Disney+: Highlights

3. Dezember

9-1-1: Nashville

Are you sure?! – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)

Die Rosenschlacht (Hulu)

5. Dezember

Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s! (Disney)

8. Dezember

Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3

10. Dezember

Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)

Percy Jackson: Die Serie – Staffel 2 (Disney)

Criminal Minds: Evolution – Staffel 18 (Disney)

12. Dezember

The End of an Era – Staffel 1 (Disney)

„Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ (Disney)

17. Dezember

Tracker – Staffel 3 (Hulu)

23. Dezember

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 4 (Batch 2) (Marvel)

24. Dezember

Made in Korea (Hulu)

26. Dezember

FXs „The Lowdown” (Hulu) – Altersfreigabe 16+

Disney+: Weitere Highlights

1. Dezember

Zurück in die Zukunft

Zurück in die Zukunft – Teil II

Zurück in die Zukunft – Teil III

Shrek – Der tollkühne Held

Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück

Shrek der Dritte

3. Dezember

Der Name der Rose – Staffel 1

Micky und Minnies Weihnachtslieder (Shorts) – Staffel 1 (Disney)

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (Batch 1) (Disney)

Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)

5. Dezember

Mickys tägliche Weihnacht (Disney)

10. Dezember

Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3

Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch

Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht

SOKO Köln – Staffel 19

SOKO Köln – Staffel 21

SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16

17. Dezember

Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Short) (Disney)

Atze Schröder live „Schmerzfrei“

Charlotte Link – Ohne Schuld

Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1

Die Notärztin – Staffel 1

Olaf Schubert – So!

Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe

WaPo Berlin – Staffel 1-3

WaPo Bodensee – Staffel 1-5

WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2

WaPo Elbe – Staffel 1 & 2

Watzmann ermittelt – Staffel 2-4

Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne

Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja

Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales

24. Dezember

Bare für Rares – Staffel 1

31. Dezember