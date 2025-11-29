Einmal pro Monat geben wir euch einen etwas größeren Ausblick darauf, welche neuen Inhalten euch im Folgemonat auf Disney+ erwarten. Im Dezember stehen weihnachtliche Inhalte und der Winterzauber im Mittelpunkt. Kurzum: Wenn draußen die ersten Schneeflocken fallen und die Welt in festlichem Glanz erstrahlt, wird es Zeit für gemütliche Stunden auf dem Sofa.
Disney+: Neu im Dezember 2025
Die Weihnachtszeit ist die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit Familie und Freunden in die schönsten Film- und Serienwelten einzutauchen. Ob ein Wiedersehen mit „Kevin – Allein zu Haus“, ein Ausflug nach Arendelle mit Anna, Elsa und Olaf in „Die Eiskönigin“. Wer Lust auf tierische Abenteuer kann „Winnie Puuh – Honigsüße Weihnachtszeit“ genießen. Disney+ bringt die Klassiker direkt ins Wohnzimmer. Darüberhinaus gibt es Action und vieles mehr.
Am 12. Dezember feiert beispielsweise die aufschlussreiche Dokuserie „The End of an Era“ und der Konzertfilm „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ Premiere auf Disney+.
Disney+: Highlights
3. Dezember
- 9-1-1: Nashville
- Are you sure?! – Staffel 2 (Disney) (OV/UT)
- Die Rosenschlacht (Hulu)
5. Dezember
- Gregs Tagebuch 3: Jetzt reicht’s! (Disney)
8. Dezember
- Star Wars: „Die Abenteuer der jungen Jedi“ – Staffel 3
10. Dezember
- Percy Jackson and the Olympians: Official Podcast – Staffel 2 (Disney)
- Percy Jackson: Die Serie – Staffel 2 (Disney)
- Criminal Minds: Evolution – Staffel 18 (Disney)
12. Dezember
- The End of an Era – Staffel 1 (Disney)
- „Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show“ (Disney)
17. Dezember
- Tracker – Staffel 3 (Hulu)
23. Dezember
- Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 4 (Batch 2) (Marvel)
24. Dezember
- Made in Korea (Hulu)
26. Dezember
- FXs „The Lowdown” (Hulu) – Altersfreigabe 16+
Disney+: Weitere Highlights
1. Dezember
- Zurück in die Zukunft
- Zurück in die Zukunft – Teil II
- Zurück in die Zukunft – Teil III
- Shrek – Der tollkühne Held
- Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück
- Shrek der Dritte
3. Dezember
- Der Name der Rose – Staffel 1
- Micky und Minnies Weihnachtslieder (Shorts) – Staffel 1 (Disney)
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (Batch 1) (Disney)
- Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde (Shorts) – Staffel 1 (Batch 1) (Marvel)
5. Dezember
- Mickys tägliche Weihnacht (Disney)
10. Dezember
- Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache – Staffel 3
- Ostfrieslandkrimis – Ostfriesenfluch
- Ostfrieslandkrimis – Ostfriesennacht
- SOKO Köln – Staffel 19
- SOKO Köln – Staffel 21
- SOKO Stuttgart – Staffel 15 & 16
17. Dezember
- Micky & Minnies Lieder: Weihnachten (Short) (Disney)
- Atze Schröder live „Schmerzfrei“
- Charlotte Link – Ohne Schuld
- Ein Schritt zum Abgrund – Staffel 1
- Die Notärztin – Staffel 1
- Olaf Schubert – So!
- Olaf Schubert Live – Meine Kämpfe
- WaPo Berlin – Staffel 1-3
- WaPo Bodensee – Staffel 1-5
- WaPo Duisburg – Staffel 1 & 2
- WaPo Elbe – Staffel 1 & 2
- Watzmann ermittelt – Staffel 2-4
- Zwei Supertypen in Miami – Der Herr der Sonne
- Zwei Supertypen in Miami – Der Schatten des Ninja
- Zwei Supertypen in Miami – Die Rache des Gonzales
24. Dezember
- Bare für Rares – Staffel 1
31. Dezember
- National Geographics „Schmugglern auf der Spur“ – Staffel 8 (National Geographic)
- Law & Order: Special Victims Unit – Staffel 14-17
- Little Angel – Staffel 8
