Der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv hat über das Black Friday Wochenende eine 50 Prozent Rabatt-Aktion gestartet. Ihr erhaltet 12 Monate lange 50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv. Der Rabatt gilt nicht nur für waipu.tv, sondern auch auf die Disney+ und Netflix-Bundles. Der Clou ist, dass die Pakete monatlich kündbar sind. Die 50 Prozent Rabatt erhaltet ihr 12 Monate lang. Wenn ihr beispielsweise waipu.tv in Kombination mit Netflix nur während der dunklen Jahreszeit nutzen möchtet, so stellt dies kein Problem dar. Ihr nutzt die 50 Prozent sechs Monate lang und kündigt anschließend wieder.
50 Prozent Rabatt auf Waipu.tv (inkl. Disney+ und Netflix-Bundles)
Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 01. Dezember 2025 erhalte ihr bei waipu.tv einen Black Friday Rabatt in Höhe von 50 Prozent. Dieser gilt nicht nur für Waipu.tv Comfort, Waipu.tv Perfect Plus sowie Waipu.tv Perfect Plus mit 4K Stick, sondern auch mit den verschiedenen Disney+ und Netflix Bündels.
Übersicht
Fernsehen ab 3,74 € mtl.
- Comfort nur 3,74 € mtl. (statt 7,49 €)
- Perfect Plus nur 7,50 € mtl. (statt 14,99 €)
- Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick nur 8,00 € mtl. (statt 15,99 €), zzgl. Versand 4,99 €
- Perfect Plus mit waipu.tv Box nur 9,00 € mtl. (statt 17,99 €), zzgl. Versand 4,99 €
Netflix-Pakete schon ab 9,00 € mtl.
- Perfect Plus mit Netflix Standard mit Werbung nur 9,00 € mtl. (statt 17,99 €)
- Perfect Plus mit Netflix Standard nur 13,74 € mtl. (statt 27,49 €)
- Perfect Plus mit Netflix Premium nur 16,74 € mtl. (statt 33,49 €)
Disney+-Pakete schon ab 10,50 € mtl.
- Perfect Plus mit Disney+ Standard mit Werbung nur 10,50 € mtl. (statt 20,99 €)
- Perfect Plus mit Disney+ Standard nur 12,24 € mtl. (statt 24,49 €)
- Perfect Plus mit Disney+ Premium nur 14,74 € mtl. (statt 29,49 €)
Die 50 Prozent Rabatt sind euch 12 Monate lang garantiert. Da die Pakete allerdings monatlich kündbar sind, könnt ihr auch schon früher aussteigen.
