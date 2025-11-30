Nach dem tragischen Großbrand in einem Hochhauskomplex in Hongkong hat Apple finanzielle Unterstützung für die Hilfsmaßnahmen vor Ort angekündigt.

Tim Cook verspricht Unterstützung

Das Feuer brach am Mittwoch in der Wohnanlage Wang Fuk Court aus, dem größten Apartmentkomplex im Bezirk Tai Po. Die Anlage umfasst acht Wohntürme mit jeweils 31 Stockwerken und beherbergt mehr als 4.000 Menschen, von denen viele ältere Bewohner sind. Sieben der acht Wohnblöcke wurden von dem Brand erfasst. Die bisherige Bilanz ist erschütternd: mindestens 120 Todesopfer und über 200 vermisste Personen.

Die Ermittlungen zu den Ursachen der Katastrophe laufen bereits auf Hochtouren. Nach Angaben der Hongkonger Feuerwehr haben die Brandmeldeanlagen in allen acht Gebäuden versagt. Im Zusammenhang mit dem Unglück wurden laut CNN mindestens zehn Personen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung festgenommen.

Apple-CEO Tim Cook reagierte am Freitag auf X und schrieb:

Heartbroken by the devastating fire in Hong Kong. Everyone affected is in our thoughts and we are thankful for the first responders. Apple is donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) November 28, 2025

„Wir sind zutiefst betroffen von dem verheerenden Brand in Hongkong. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen, und wir sind den Ersthelfern zu Dank verpflichtet. Apple spendet für die Hilfsmaßnahmen vor Ort.“

Die Spende reiht sich in Apples langjährige Tradition ein, bei Naturkatastrophen und humanitären Krisen schnell und unbürokratisch zu helfen. Über die genaue Höhe der Unterstützung machte das Unternehmen bislang keine Angaben.