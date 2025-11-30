Bereits seit 2006 verbindet Apple und (RED) eine langjährige Partnerschaft im Kampf gegen AIDS. Was einst mit den markanten roten Sonderedition-Produkten begann, hat sich über die Jahre zu regelmäßigen Spendenaktionen rund um den Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember entwickelt.

Fünf Dollar pro Einkauf

Noch bis zum 7. Dezember 2025 spendet Apple für jeden Einkauf über Apple Pay fünf US-Dollar an den Global Fund. Die Aktion gilt im Apple Online Store, in lokalen Apple Stores und über die Apple Store App. Insgesamt stellt Apple bis zu drei Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Die Hürde für Kunden ist denkbar niedrig. Wer ohnehin einen Einkauf bei Apple geplant hat, muss lediglich Apple Pay als Zahlungsmethode wählen. Der Spendenbetrag wird automatisch von Apple übernommen, ohne dass Kunden selbst zusätzlich zahlen müssen.

Fast zwei Jahrzehnte Engagement

Die Zusammenarbeit zwischen Apple und (RED) hat in den vergangenen 19 Jahren bereits beträchtliche Summen für lebensrettende Gesundheitsprogramme gesammelt. Während früher vor allem die roten iPhones, iPods und Zubehörprodukte im Mittelpunkt standen, setzt Apple heute verstärkt auf wiederkehrende Spendenaktionen über Apple Pay, was ein unkomplizierter Weg ist, beim Einkauf nebenbei Gutes zu tun.