Das aktuelle Standard-iPad kostet gerade so wenig wie noch nie seit seiner Vorstellung im Frühjahr. Statt der üblichen 379 Euro verlangen viele Händler momentan nur 333 Euro für das aktuelle Einsteiger-Tablet mit seinem A16-Chip.

iPad zum Bestpreis

Interessanterweise haben sich Amazon, Cyberport, CoolBlue, Galaxus und weitere auf exakt denselben Preis geeinigt. So könnt ihr euch bei den Händlern derzeit das A16 iPad für günstige 333 Euro sichern. Ob das Zufall ist oder koordinierte Preispolitik, sei dahingestellt. Für Käufer bedeutet es jedenfalls freie Wahl beim bevorzugten Shop.

Apples eigene Black-Friday-Aktion kann da nicht mithalten. Der Hersteller verlangt weiterhin den vollen Listenpreis und legt stattdessen einen 40-Euro-Gutschein obendrauf. Das klingt zunächst nach einem ähnlichen Deal, hat aber einen Haken: Der Gutschein wandert nicht direkt in die Preisberechnung, sondern wartet geduldig auf den nächsten Apple-Einkauf. Wer also nicht ohnehin weitere Anschaffungen plant, spart bei den Drittanbietern effektiv mehr.

Ein gutes Tablet für den Alltag

Mit 128 GB internem Speicher deckt die Basisversion des iPad die Bedürfnisse der meisten Gelegenheitsnutzer problemlos ab. E-Mails checken, durch Social Media scrollen, Serien streamen oder gelegentlich ein Dokument bearbeiten funktioniert flüssig und zuverlässig. Wer allerdings größere Datenmengen lokal speichern möchte, sollte genau nachrechnen. Die Aufpreise für mehr Speicherplatz fallen bei Apple aber traditionell üppig aus.

An dieser Stelle sei auch angemerkt, dass der A16-Chip des iPad nicht Apple Intelligence unterstützt. Natürlich beherrscht das Standard-iPad alle anderen KI-Modelle wie ChatGPT oder Gemini, die ihre Dienste über Apps oder das Web zur Verfügung stellen. Wer jedoch ein Tablet mit Unterstützung für Apples eigene KI-Features benötigt, muss sich nach Alternativen umsehen. Das aktuelle iPad mini oder eines der iPad Air und Pro Modelle mit M1-Prozessor bieten die entsprechende Kompatibilität. Diese Geräte liegen preislich jedoch deutlich über dem Standard-iPad.

Für alle, die ein zuverlässiges Tablet für alltägliche Aufgaben suchen, bleibt das A16 iPad zum aktuellen Straßenpreis eine gute Wahl. Hier geht es zu dem Schnäppchen-iPad: