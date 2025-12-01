Seit mehr als fünf Jahren setzt Apple mittlerweile auf eigens entwickelte M-Chips beim Mac. Damals verabschiedete sich der Hersteller aus Cupertino von Intel-Prozessoren und startete damit, Apple Silicon in den eigenen Computern zu verbauen. Dies war sicherlich eine der besten Entscheidungen rund um die Mac-Familie. Nun heißt es in der Gerüchteküche, dass Apple seine Partnerschaft mit Intel wieder aufleben lassen könnte, allerdings in einer neuen Art und Weise.

Apple und Intel könnten bei Mac-Chips wieder kooperieren

Der für gewöhnlich gut informierte Analyst Ming Chi Kuo gab zu verstehen, dass er davon ausgeht, dass Intel ab Anfang 2027 Low-End M-Chips für Apple fertigen wird. Diese günstigen Einsteiger-Prozessoren kommen hauptsächlich im Macbook Air und iPad Pro zum Einsatz.

Sollten sich diese Gerücht als wahr erweisen, könnte Intel für Apple M6- oder M7-Chips für zukünftige MacBook Air-, iPad Air- und iPad Pro-Modelle fertigen. Während jedoch frühere Intel-Chips für Macs von Intel entwickelt wurden und auf der x86-Architektur basieren, werden die Chips der M-Serie von Apple entwickelt und verwenden die Arm-Architektur. Intel würde nur bei der Herstellung helfen.

Nichtsdestotrotz wurde TSMC die Mehrheit der M-Chips für Apple produzieren. Mit der Produktion der Low-End M-Chips würde Apple dem Wunsch der Trump-Regierung nach „Made in USA“-Produkten nachkommen. Gleichzeitig würde Apple seine Lieferkette für die Fertigung weiter diversifizieren.