Am heutigen Tag wird der sogenannte Cyber Monday gefeiert. Genau wie am Black Friday lassen zahlreiche Händler die Preise purzeln und locken Kunden mit großen Rabatten. Erfreulicherweise sind auch mehrere Apple Produkte deutlich reduziert. Unter anderem ist uns dabei die neue Apple Watch 3 ins Auge gesprungen. Diese erfährt zum Cyber Monday einen neuen Tiefpreis.

Apple Watch Ultra 3 zum neuen Tiefpreis am Cyber Monday

Apple hat die Apple Watch Ultra 3 im September dieses Jahres angekündigt und kurze Zeit später auf den Markt gebracht. Der Hersteller setzt bei der Apple Watch Ultra 3 unter anderem auf ein 49mm Titangehöuse, S10-Chip, Always-On-Retina-Display, OLED, Bluthochdruck-Mitteilungen, EKG, Blutsauerstoff-Messung, Schlafapnoe-Mitteilungen, Temperaturerkennung, Notruf-SOS, Satelliten-Kommunikation, Dual GPS, bis zu 42 Stunden Akkulaufzeit, WiFi + Mobilfunk und mehr.

Angebot Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular 49 mm Premium Smartwatch für Lauftraining und Kombinationssport... ROBUST UND FÜR JEDEN EINSATZ BEREIT – Die ultimative Watch für Sport und Abenteuer ist gemacht,...

HELLES, BRILLANTES DISPLAY – Das große und fortschrittliche Display gibt mehr Licht bei schrägen...

Die Apple Watch Ultra 3 ist in Titan in den Farben Schwarz und Natur zum Preis von 899 Euro bei Apple erhältlich. Apple bietet euch die Apple Watch Ultra 3 mit den Armbändern Trail Loop, Ocean Band und Alpine Loop an. Wirft man einen Blick in den offiziellen Apple Store auf Amazon.de, so zeigt sich, dass ihr die Apple Watch Ultra 3 zu einem neuen Tiefpreis erhaltet. Je nach Modell und Armband könnt ihr euch die neue Apple Watch Ultra 3 ab 828 Euro sichern.

In unseren Augen ist der Listenpreis von 899 Euro für die Apple Watch Ultra 3 schon attraktiv. Mit einem Preis von unter 830 Euro wird die High-End-Apple-Watch noch einmal deutlich attraktiver.

