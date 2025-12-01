Im Laufe des heutigen Tages hat FRITZ ein frisches Update für die FRITZ!Box 6690 Cable veröffentlicht. Ab sofort kann FRITZ!OS 8.21 auf die Kabelbox installiert werden.

FRITZ veröffentlicht FRITZ!OS 8.21 für die FRITZ!Box 6690 Cable

Wie heißt es so schön? Was lange währt, wird endlich gut. Nachdem FRITZ!OS 8.03 am 17. Februar 2025 für die FRITZ!Box 6690 Cable erschien, steht ab sofort das Update auf Version FRITZ!OS 8.21 auf den Servern bereit. Vorher wir das so genau wissen? Die FRITZ!Box 6690 Cable kommt bei uns zum Einsatz, so dass wir die Updates für dieses Gerätes besonders aufmerksam verfolgen.

Die Release-Notes lesen sich wie folgt:

Der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an

Mesh-Optimierung – für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh

Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten

Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen

Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung – Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt

Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk

Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse

Darüberhinaus bietet das Update allerhand Bugfixes und Verbesserungen. Das Update könnt ihr in gewohnter Manier über die Benutzeroberfläche der FRIT!Box herunterladen und installieren.

FRITZ!OS 8.20 für FRITZ!Box 7530 erschienen

Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass heute auch FRITZ!OS 8.20 für FRITZ!Box 7530 erschienen ist. Die Release-Notes lesen sich ziemlich ähnlich.