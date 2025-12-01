Happy SIM hat seine Black Week Angebote noch einmal verbessert. Egal, ob ihr euch für einen monatlich kündbaren Tarif oder einen Tarif mit 24 Monaten Laufzeit entscheidet, es fällt kein einmaliger Anschlusspreis an. Dabei wählt ihr zwischen einer 25GB, 45GB und einer 70GB Allnet-Flat. Bei den 24-Monats-Tarifen erhaltet ihr 2 Freimonate.

Happy SIM: 45GB Allnet-Flat nur 6,99 Euro

Nur noch bis morgen (02.12.2025, 9.00 Uhr) läuft das Black Week Portfolio bei Happy SIM. Alle Tarife erhalten eine Anschlusspreisbefreiung! Ab morgen Vormittag wird dann wieder ein Anschlusspreis von 9,99 Euro bei allen Tarifen hinzugefügt. Die Laufzeittarife von Happy SIM haben eine Preisgarantie und werden nach 24 Monaten nicht teurer.

45GB Allnet-Flat

45GB 5G-Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

nur 6,99 Euro mtl.

kein Anschlusspreis

monatlich kündbar

Ist die 45GB Allnet-Flat nicht passend? Dann entscheidet euch für die 25GB Allnet-Flat für 5,99 Euro mtl. oder die 70GB Allnet-Flat für 8,99 Euro mtl.

