Am heutigen Cyber Monday endet die Black Friday Woche auf Amazon. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass zahlreiche Rabatt-Aktionen heute auslaufen. Auch bei Anker SOLIX enden heute die Deals. Bis Mitternacht habt ihr die letzte Chance auf Tiefpreise und bis zu 59 Prozent Rabatt auf Balkonkraftwerke inkl. Speicher, Powerstationen und mehr.
-59% auf Anker SOLIX
Nur noch wenige Stunden läuft die Black Friday Woche auf Amazon. Noch bis Mitternacht könnt ihr euch könnt ihr euch attraktive Deals sichern. Der Countdown läuft und so langsam aber sicher müsst ihr euch beeilen. Auch Anker SOLIX hat den Rotstift angesetzt und eine Vielzahl seiner Produkte reduziert. Aller reduzierten Anker SOLIX Produkte findet ihr hier. Wir haben euch ein paar Highlights zusammengestellt:
- Spare bis zu 1566€ im Jahr: 4 MPPTs für bis zu 3600W Solareingang, Anschluss von bis zu 8...
- Spare noch mehr mit dynamischem Tarif: 1200W bidirektionaler Wechselrichter nutzt Preisschwankungen...
- Smartes Laden mit Anker Intelligence: Intelligentes Laden, maximale Ersparnis – spare bis zu 58%...
- Maximale Nutzung deiner Solarenergie: Nutze überschüssigen Solarstrom gezielt zum Laden deines...
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
- STROM FÜR MEHRERE GERÄTE: Vergiss jegliche Kompromisse. Schließe mehrere Geräte an und versorge...
- MEHR LEISTUNG, MEHR ANSCHLÜSSE: Schließe bis zu 8 Geräte auf einmal an und schalte sie ein. Dank...
- 10 Jahre lebensdauer: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPowe, kombiniert mit...
- Blitzschnelles aufladen: Dank unserer patentierten HyperFlash-Technologie kann das Anker PowerHouse...
- Kompakt und voller Power: Tragbare Energie, die genauso flexibel ist wie du. Gib deinen Geräten...
- LiFePO4 Akkugarantie: Für jahrelange Zuverlässigkeit gebaut – profitiere von LiFePO4-Akkus,...
