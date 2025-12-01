Das Traumfinale in der Major League Soccer ist perfekt. Am kommenden Samstag trifft Inter Miami auf die Vancouver Whitecaps. Man könnte auch sagen, dass Thomas Müller auf Lionel Messi trifft. Erfreulicherweise findet das MLS Finale nicht mitten in der Nacht, sondern zur deutschen Prime Time statt. Alle Abonnenten von Apple TV können das Spiel ohne Extrakosten und zusätzlichen MLS Season Pass live verfolgen.

MLS Finale live auf Apple TV

Kürzlich gaben Apple und die Major League Soccer bekannt, dass Apple TV Abonnenten nicht nur nicht die restlichen Spiele der laufenden Saison, sondern alle MLS Spiele ab 2026 ohne Zusatzkosten streamen können.

Doch nicht nur die Spiele der regulären Saison, auch der jährliche Leagues Cup, das MLS All-Star Game, der Campeones Cup, die Audi MLS Cup Playoffs und vieles mehr werden für Apple TV Abonnenten verfügbar sein.

Ganz soweit sind wir allerdings noch nicht. Seit gestern steht die Paarung für das diesjährige MLS-Finale fest. In diesem Jahr dürfte das Finale aus deutscher Sicht von besonderer Bedeutung sein. Mit den Vancouver Whitecaps steht das Team im Finale, zu dem Thomas Müller gewechselt ist.

Das Spiel findet am kommenden Samstag (06. Dezember) statt. Anders als sonst üblich läuft das Spiel hierzulande nicht mitten in der Nacht statt, sondern zur Prime Time. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Chase Stadium in Miami.