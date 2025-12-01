Bevor am morgigen Dienstag der Freenet-Kracher ausläuft, möchten wir euch noch einmal kurz und knapp auf diesen hinweisen und euch die Möglichkeiten geben, euch eine Unlimited Telekom Allnet-Flat für nur 24,95 Euro pro Monat zu sichern.

Die Freenet Magenta M Black Week Aktion läuft nur noch bis morgen (02.12.2025, 23:59 Uhr). Ausnahmsweise enthält der Magenta Mobil M im Aktionszeitraum UNLIMITED Datenvolumen und das für volle 24 Monate. Dies stellt eine echte Ausnahme dar. Normalerweise beinhaltet der Tarif 50GB 5G-Datenvolumen, doch im Rahmen der Black Week wird er zum Unlimited-Tarif – ohne Aufpreis.

Telekom Unlimited Allnet-Flat

Unbegrenztes 5G-Datenvolumen

Bis zu 300MBit/s

Telekom-Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WiFi Call

EU-Roaming

Nur 24,95 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis

Das Angebot ist ab und nur bis zum 02.12.2025, 23:59 Uhr buchbar. Zusätzlich erhalten alle Kunden 3 Monat waipu.tv Comfort gratis dazu. Die Option hat drei Gratismonate und kostet danach 4,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden.

