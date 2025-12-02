Apple hat es sich in den vergangenen Jahren zur Gewohnheit gemacht, den Monat Dezember für den „Apple Countdown“ zu nutzen. Tag für Tag stehen im Laufe des gesamten Dezembers verschiedene Highlights in der Apple TV-App im Mittelpunkt. Heute könnt ihr euch „Der Spitzname“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

Apple Countdown 2025 – Tag 2: „Der Spitzname“ nur 4,99 Euro als Kauffilm

Ein neuer Tag bringt eine neue Aktion im Rahmen von „Apple Countdown“. Nur am heutigen 02. Dezember könnt ihr den die Komödie „Der Spitzname“ für nur 4,99 Euro als Kauffilm sichern.

In der Filmbeschreibung heißt es

Anna und Thomas wollen heiraten und haben die Familie in die Tiroler Alpen eingeladen. Stephan sinniert typisch schlecht gelaunt im Ski-Lift über das aktuelle Leben der Böttchers, Wittmanns, Bergers und Königs: Anna hat überraschend doch noch Karriere als Schauspielerin gemacht, Thomas steht kurz davor, in den Vorstand eines Immobilienkonzerns aufzusteigen – vorausgesetzt, er besteht die obligatorische Sensibility-Schulung. Stephans Frau Elisabeth arbeitet zwar noch als Lehrerin, bessert die Haushaltskasse aber heimlich mit Bitcoin-Handel auf. Und René, verheiratet mit Dorothea und seit drei Jahren Eltern von Zwillingen, entpuppt sich als überfürsorglicher Helikopter-Vater. Stephan selbst wurde kürzlich als Professor aus der Uni entlassen; es gab da einen Vorfall. Und mit Cajus, 18, und Antigone, 17, bringt Stephan und Elisabeths jugendlich-woker Nachwuchs zusätzlich Chaos in die erhoffte Winteridylle. Am Ende steht nicht nur die geplante Hochzeit auf der Kippe…

In dem 90-minütigen Film sind Iris Berben, Florian David Fitz und Christoph Maria Herbst zu sehen. Regie führt Sönke Wortmann.