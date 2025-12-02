Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Serviceleistungen an. Das beinhaltet unter anderem Reparaturdienstleistungen sowie das Bereithalten von Ersatzteilen auch lange Zeit nach Ablauf der Garantie. Doch irgendwann ist für jedes Produkt der Zeitpunkt gekommen, an dem Apple dieses in Rente schickt. Dabei spricht das Unternehmen von „vintage“ und „abgekündigt“. Dieses Mal hat es das erste iPhone SE, die zweite Generation des iPad Pro und einige Apple Watch Modelle erwischt, die allesamt auf die Liste der abgekündigten Produkte landen.

Vintage und abgekündigte Produkte

Apples Vintage-Liste enthält jene iPhones, iPads, iPods, Macs, Apple TVs und andere Apple-Geräte, die seit über fünf Jahren nicht mehr verkauft werden. Landet ein Gerät auf dieser Liste, bietet Apple über zertifizierte Service-Provider und Apple Stores lediglich dann einen Hardware-Service an, falls Bau- und Ersatzteile vorrätig sind. Eine Reparatur wird somit ab diesem Zeitpunkt immer schwieriger.

Abgekündigte Produkte sind Geräte, die vor mehr als sieben Jahren eingestellt wurden. Apple stellt den Hardware-Service für abgekündigte Produkte ausnahmslos ein. Somit ist es auch Serviceanbietern nicht mehr möglich, Ersatzteile für abgekündigte Produkte zu bestellen.

Diese Apple-Geräte erhalten ab sofort keinen Support mehr

Nun hat Apple seine Liste veralteter Produkte aktualisiert und fünf Geräte in die Kategorie „abgekündigt“ verschoben. Die folgenden Produkte gelten somit ab sofort als „abgekündigt“:

iPhone SE (erste Generation)

iPad Pro 12,9 Zoll (zweite Generation)

Apple Watch Series 4 in den Hermès Varianten

Apple Watch Series 4 in den Nike Varianten

Beats Pill 2.0

Für Besitzer dieser Geräte bedeutet das konkret, dass Apple keinerlei Reparaturen mehr anbietet. Interessant dabei ist, dass die Standard Apple Watch Series 4 weiterhin nur als „vintage“ eingestuft wird und noch nicht den Sprung in die Liste der abgekündigten Geräte gemacht hat.