Apple hat am späten gestrigen Abend bekannt gegeben, dass der bisherige Senior Vice President of Machine Learning and AI Strategy – John Giannandrea – in den Ruhestand geht. Seine aktuelle Position verlässt er unmittelbar. Bevor er im Frühjahr 2026 komplett aus dem Unternehmen ausscheidet, wird er beratend tätig sein. Gleichzeitig hat Apple bestätigt, dass der renommierte KI-Forscher Amar Subramanya als Vice President of AI zu Apple gestoßen ist und an Software-Chef Craig Federighi berichtet.

Apple KI-Chef John Giannandrea geht in den Ruhestand

John Giannandrea wechselte im Jahr 2018 zu Apple und spielte seitdem eine Schlüsselrolle in der KI- und Machine-Learning-Strategie des Unternehmens. Er baute ein Team auf, welches unter anderem für Apple Foundation Models, Such- und Wissensfunktionen, Machine-Learning-Forschung und die KI-Infrastruktur verantwortlich ist.

Tim Cook äußert sich wie folgt

„Wir sind John dankbar für seinen Beitrag zum Aufbau und zur Weiterentwicklung unserer KI-Aktivitäten. Er hat Apple geholfen, weiterhin Innovationen voranzutreiben und das Leben unserer Nutzer zu bereichern. KI ist seit Langem ein zentraler Bestandteil der Apple-Strategie, und wir freuen uns, Amar in Craigs Führungsteam begrüßen zu dürfen und von seiner außergewöhnlichen KI-Expertise zu profitieren. Neben der Erweiterung seines Führungsteams und seiner KI-Verantwortlichkeiten durch Amars Eintritt hat Craig maßgeblich unsere KI-Bemühungen vorangetrieben und unter anderem unsere Arbeit an einem personalisierten Siri für die Nutzer im nächsten Jahr geleitet.“

Amar Subramanya wird neuer Vice President of AI

Mit Amar Subramanya stößt ein weitere Google-Veteran ins Apple KI-Team. Dieser erhält die Funktion des Vice President of AI und soll bei Apple seine Expertise in der KI- und ML-Forschung sowie in deren Integration in Produkte maßgeblich einfließen lassen. Er wird wichtige Bereiche wie die Apple Foundation Models, die Forschung im Bereich Maschinelles Lernen sowie die Sicherheit und Bewertung von KI leiten. Die übrigen Aufgaben von Giannandreas Organisation werden an Sabih Khan und Eddy Cue übertragen

Zuletzt war Subramanya als Corporate Vice President für KI bei Microsoft tätig und davor 16 Jahre bei Google, wo er vor seinem Ausscheiden die Entwicklungsleitung für Googles Gemini Assistant innehatte.

Giannandreas (frühzeitiger) Ruhestand kommt nicht ganz unerwartet. Apple hatte zur WWDC 2024 eine intelligentere Version von Siri angekündigt und auch bei der Vermarktung des iPhone 16 hervorgehoben. Anfang 2025 gab das Unternehmen jedoch zu verstehen, dass man die neue Siri-Version verschieben müsse. Nun wird mit der Einführung im Frühjahr 2026 gerechnet. Dann sollen die Leistungsverbesserungen jedoch größer als ursprünglich geplant sein.

In den letzten Monaten verließen mehrere Mitglieder des KI-Teams das Unternehmen. Gerüchten zufolge kooperiert Apple nun offenbar mit Google bei der fortschrittlicheren Version von Siri und weiteren Apple Intelligence-Funktionen.