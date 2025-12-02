Euer Replay 2025 Erlebnis steht in der Apple Music App bereit. Dies gibt euch die Möglichkeiten as abgelaufene Jahr noch einmal musikalisch Revue passieren zu lassen.

Apple Music Replay 2025 ist da

Apple Music hat es sich zur Gewohnheit gemacht, am Ende eines Jahres allen Abonnenten die persönlichen, musikalischen Favoriten zusammenzustellen. Ab sofort steht Apple Music Replay 2025 für Apple Music Abonnenten bereit.

Replay offeriert nicht nur eine Wiedergabeliste, die euch die meistgestreamten Songs aufführt, es stehen auch viele musikalische Einblicke, wie die Gesamtzahl der Hörminuten, Top-Künstler und -Alben, Top-Playlists, Top-Sender, Top-Genres, Erinnerungen, Alben nach Monat und vieles mehr. Ein von Apple Music generiertes Replay 25 Video könnt ihr – wenn gewünscht – über die sozialen Netzwerke teilen.

In diesem Jahr hebt Apple Music Replay auch drei weitere Komponenten hervor:

Entdeckung: neue Künstler, die im vergangenen Jahr eure Ohren erobert haben

Loyalität: Künstler, zu denen ihr immer wieder gekommen seid, Jahr für Jahr

Comebacks: Künstler, die zu eurer Rotation zurückgekehrt sind

Apple Replay 2025 findet ihr in der Apple Music App auf der Startseite sowie unter music.apple.com/de/replay.