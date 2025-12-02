Apple hat ein neues Video zum Thema Barrierefreiheit veröffentlicht, mit dem das Unternehmen aus Cupertino seine Bedienungshilfen bewirbt, die auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch zur Verfügung stehen.
„Ich bin nicht besonders“
Apple hat das Video „Ich bin nicht besonders“ veröffentlicht. Mit diesem demonstriert das Unternehmen, dass Apple Produkte und ihre Bedienungshilfen Menschen mit Einschränkungen dabei helfen, zu lernen.
In der Videobeschreibung heißt es
Apple Produkte werden für alle, die lernen, entwickelt. Bedienungshilfen wie die Lupe auf dem Mac, der Bedienungshilfen Reader, Braillezugriff, VoiceOver, die Namens- und Geräuscherkennung und Live Untertitel erleichtern Menschen mit Einschränkungen den Zugang. Sie verbessern das Lernen und eröffnen neue Möglichkeiten, zu studieren, Kontakte zu knüpfen und an der Uni erfolgreich zu sein.
Das Video ist mit Sicherheit eine der unterhaltsamsten Möglichkeiten, Apples Barrierefreiheitsfunktionen in Aktion zu präsentieren.
Folgende Bedienungshilfen werden demonstriert:
VoiceOver auf dem iPhone: https://apple.co/49C4gQX
Zoom auf dem iPhone: https://apple.co/49dLv62
Braillebildschirmeingabe auf dem iPhone: https://apple.co/4r0Nhh9
Lupe auf dem Mac: https://apple.co/49SKXCN
AssistiveTouch auf der Apple Watch: https://apple.co/47HPXZH
Braillezugriff auf dem iPad: https://apple.co/4hYNXQ5
AssistiveTouch auf dem iPad: https://apple.co/48edEc4
Geräusch- und Namenserkennung auf dem iPhone: https://apple.co/4nXcXsy
Bedienungshilfen Reader auf dem Mac: https://apple.co/4i8jYW8
Live Untertitel auf dem iPad: https://apple.co/3LwKKeD
Hörgesundheit für AirPods und iPhone*: https://apple.co/4i8k4Nu
Sprachsteuerung auf dem iPhone: https://apple.co/47LUzwo
