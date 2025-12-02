Apple hat ein neues Video zum Thema Barrierefreiheit veröffentlicht, mit dem das Unternehmen aus Cupertino seine Bedienungshilfen bewirbt, die auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch zur Verfügung stehen.

„Ich bin nicht besonders“

Apple hat das Video „Ich bin nicht besonders“ veröffentlicht. Mit diesem demonstriert das Unternehmen, dass Apple Produkte und ihre Bedienungshilfen Menschen mit Einschränkungen dabei helfen, zu lernen.

In der Videobeschreibung heißt es

Apple Produkte werden für alle, die lernen, entwickelt. Bedienungshilfen wie die Lupe auf dem Mac, der Bedienungshilfen Reader, Braillezugriff, VoiceOver, die Namens- und Geräusch­erkennung und Live Untertitel erleichtern Menschen mit Einschränkungen den Zugang. Sie verbessern das Lernen und eröffnen neue Möglichkeiten, zu studieren, Kontakte zu knüpfen und an der Uni erfolgreich zu sein.

Das Video ist mit Sicherheit eine der unterhaltsamsten Möglichkeiten, Apples Barrierefreiheitsfunktionen in Aktion zu präsentieren.

Folgende Bedienungshilfen werden demonstriert:

VoiceOver auf dem iPhone: https://apple.co/49C4gQX

Zoom auf dem iPhone: https://apple.co/49dLv62

Braillebildschirm­eingabe auf dem iPhone: https://apple.co/4r0Nhh9

Lupe auf dem Mac: https://apple.co/49SKXCN

AssistiveTouch auf der Apple Watch: https://apple.co/47HPXZH

Braillezugriff auf dem iPad: https://apple.co/4hYNXQ5

AssistiveTouch auf dem iPad: https://apple.co/48edEc4

Geräusch- und Namenserkennung auf dem iPhone: https://apple.co/4nXcXsy

Bedienungshilfen Reader auf dem Mac: https://apple.co/4i8jYW8

Live Untertitel auf dem iPad: https://apple.co/3LwKKeD

Hörgesundheit für AirPods und iPhone*: https://apple.co/4i8k4Nu

Sprachsteuerung auf dem iPhone: https://apple.co/47LUzwo