Samsung hat heute das Galaxy Z TriFold vorgestellt. Das Gerät ist das erste dreifach faltbare Modell des südkoreanischen Herstellers und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem chinesische Konkurrenten wie Huawei und Honor den Druck auf den einstigen Pionier spürbar erhöhen. Gleichzeitig steht mit Apple ein weiterer Konkurrent in den Startlöchern.

Wann und wo das TriFold erscheint

Ab dem 12. Dezember können Kunden in Südkorea das neue Flaggschiff-Smartphone erwerben, während weitere asiatische Märkte wie China, Taiwan und Singapur kurz darauf folgen. Wer in anderen Märkten auf das Gerät wartet, muss sich allerdings noch gedulden. In den USA soll das Gerät im Laufe des ersten Quartals 2026 erscheinen. Für Europa ist noch nicht einmal ein Veröffentlichungstermin angekündigt.

Mit einem Preis von umgerechnet rund 2.100 Euro positioniert Samsung das TriFold klar im Premium-Segment, wobei es ausschließlich in Schwarz mit 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz erhältlich sein wird.

Ein Tablet für die Hosentasche

Das Herzstück des Galaxy Z TriFold sind zwei nach innen klappende Scharniere, die das Smartphone zu einem 10 Zoll Display mit 2160 x 1584 Pixeln auffalten lassen. Zusammengefaltet bringt es das Gerät auf 12,9 Millimeter Dicke, was etwas mehr ist als beim Galaxy Z Fold6 mit 12,1 Millimetern und deutlich mehr als beim schlanken Z Fold7 mit nur 8,9 Millimetern. Die zusätzliche Dicke ist der Preis für die dritte Bildschirmfläche.

Zumindest interessant wirkt die Möglichkeit, drei Apps gleichzeitig nebeneinander laufen zu lassen, was das TriFold zu einer Art mobilem Arbeitsplatz machen soll. Hinzu kommt ein Desktop-ähnlicher Modus sowie der bislang größte Akku (5.600 mAh) in einem Samsung-Foldable, der dank Schnellladefunktion in 30 Minuten auf 50 Prozent kommt.

Ein strategisches Experiment vor Apples Markteintritt

Samsung plant bewusst nur geringe Stückzahlen für das TriFold, denn es geht dem Unternehmen weniger um hohe Verkaufszahlen als um strategische Positionierung. Samsung sieht das Gerät wahrscheinlich als Pilotprojekt. Das Timing ist kein Zufall, denn Apple wird voraussichtlich 2026 mit dem iPhone Fold in den Foldable-Markt einsteigen. Das TriFold soll Samsung wertvolle Erkenntnisse zu Haltbarkeit, Scharnier-Mechanik und Software-Performance liefern, bevor der Wettbewerb noch intensiver wird.

Das iPhone Fold wirft seinen Schatten voraus

Apples erstes faltbares iPhone soll laut den aktuellen Gerüchten im Buch-Stil aufklappen, ähnlich wie Samsungs Galaxy Z Fold. Im zusammengeklappten Zustand soll es zwischen 9 und 9,5 Millimeter dick sein. Damit wäre Apples Foldable deutlich dünner als Samsungs TriFold. Im ausgeklappten Zustand sollen es sogar nur 4,5 bis 4,8 Millimeter sein. Besonders spannend ist, dass Apple angeblich das „Falten-Problem“ gelöst hat, das bisher alle faltbaren Smartphones plagt. So könnte Apple das erste Foldable mit nahezu unsichtbarer Falte auf den Markt bringen. Das Gerät soll laut Analysten zwischen 1.800 und 2.500 US-Dollar kosten und würde damit in einer ähnlichen Preisklasse wie Samsungs TriFold spielen. Analyst Ming-Chi Kuo rechnet mit 8 bis 10 Millionen verkauften Einheiten im ersten Jahr.

Konkurrenz aus China

Samsung mag im Jahr 2019 noch zu den Vorreitern bei faltbaren Smartphones gehört haben, doch Huawei hat bereits im September sein eigenes TriFold der zweiten Generation präsentiert, das mit 12,8 Millimetern sogar minimal dünner ausfällt als Samsungs Neuling. Auch Honor drängt mit faltbaren Modellen auf internationale Märkte.

Auf YouTube zeigen sich bereits die ersten Testexemplare des Samsung Galaxy Z TriFold:

