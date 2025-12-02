Gestern haben wir euch darüber informiert, dass in Indien eine Regierungs-App auf allen Smartphones vorinstalliert werden soll. Die Vermutung lag nahe, dass sich Apple weigert, dieser Vorgabe nachzukommen, was nun The Business Standard auch bestätigt.

Apple widersetzt sich indischer Anordnung

Diese Woche hat das indische Telekommunikationsministerium alle Smartphone-Hersteller dazu aufgefordert, die App „Sanchar Saathi“ auf ihre Geräte vorzuinstallieren.

Offiziell soll die App im Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität eingesetzt werden. Nutzer können damit verdächtige Aktivitäten melden, verlorene oder gestohlene Geräte sperren und orten lassen sowie die Echtheit von IMEI-Nummern überprüfen. Letzteres soll verhindern, dass gestohlene Smartphones mit gefälschten Identifikationsnummern weiterverwendet werden. Zusätzlich informiert die App über Regierungsinitiativen und ermöglicht das Melden internationaler Spam-Anrufe.

„Sanchar Saathi“ enthält jedoch auch umfangreiche Tracking-Funktionen, die letztendlich unter staatlicher Kontrolle liegen. Für Nutzer ergeben sich daraus erhebliche Fragen bezüglich der Privatsphäre. Apples Priorität liegt in der Sicherheit und Privatsphäre seiner Nutzer. Deswegen hat das Unternehmen laut The Business Standard die Behördenvertreter darüber informiert, dass es nicht beabsichtigt, der Aufforderung zur Zwangsinstallation nachzukommen, da die App eine Reihe von Datenschutz- und Sicherheitsproblemen für das iOS-Ökosystem bedeuten könnte.

Apples Widerstand gegen die Richtlinie wird zusätzlichen Druck auf Neu-Delhi ausüben, da politische Oppositionsparteien der Regierung vorwerfen, dass hier Kompetenzen überschritten werden. Entsprechend hat die Regierung bereits relativiert und erklärt, dass die App „völlig optional“ sei. Nutzer sollen „Sanchar Saathi“ jederzeit von dem Smartphone löschen können. Denkbar ist es, dass Apple nun vorschlägt, Nutzer lediglich über die App zu informieren, statt sie im Voraus zu installieren.