Klarna hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Produktportfolio erweitert. Konkret handelt es sich um Tap to Pay und damit um eine neue Funktion, die flexible Zahlungen erstmals direkt in den stationären Handel bringt und die Klarna App in eine kontaktlose Alltags-Wallet verwandelt.

Klarna startet Tap to Pay

Die globale Digitalbank – Klarna – führt heute die Funktion „Tap to Pay“ in 14 europäischen Ländern ein, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Tap to Pay funktioniert sowohl auf dem iPhone als auch Android-Smartphones.

Durch die Nutzung von NFC-Technologie verwandelt Tap to Pay die Klarna App in eine kontaktlose Wallet, über die ihr flexible Zahlungspläne einrichten und mit nur einer Berührung bezahlen können und das ganz ohne eure Karte einer weiteren Wallet hinzuzufügen oder an der Kasse die App zu wechseln.

Die Karte funktioniert standardmäßig als Debitkarte, mit der Möglichkeit, bei Bedarf direkt in der Klarna App Kredit zu aktivieren. Sie wird über Visas Flexible Credential an mehr als 150 Millionen Händlerstandorten weltweit akzeptiert.

So funktioniert Tap to Pay