Die Fraggles kehren am 5. Dezember auf Apple TV zurück. Als Vorgeschmack zeigt uns Apple heute den ersten Trailer für das neue Weihnachtsspecial „Die Fraggles: Der erste Schnee“.

Gobo wagt sich in die Menschenwelt

Bereits im Mai 2020 wurde bestätigt, dass sich Apple die Streaming-Rechte an der familienfreundlichen Serie „Die Fraggles“ sichern konnte. Apple TV brachte seitdem nicht nur alte Episoden der Kindersendung zurück, sondern auch neue Inhalte. Die jüngste Produktion heißt „Die Fraggles: Der erste Schnee“.

In dem Special warten Gobo, Red, Wembley, Mokey und Boober sehnsüchtig auf den ersten Schnee der Saison und die damit verbundenen Traditionen. Doch dann fällt nur eine einzige Schneeflocke vom Himmel. Ausgerechnet jetzt kann Gobo auch noch nicht das alljährliche Feiertagslied schreiben, das alle von ihm erwarten. Die Festtagsstimmung droht zu kippen.

Zum ersten Mal überhaupt begibt sich Gobo deshalb in die Menschenwelt, von den Fraggles „Weltraum“ genannt, um dort musikalische Inspiration zu finden. Währenddessen hat Junior Gorg alle Hände voll zu tun, denn im Schloss der Gorgs sorgt ein neues Baby für ordentlich Trubel.

Gastauftritt von Lele Pons

Die Fraggles haben dieses Jahr eine tatkräftige Hilfe an die Seite gestellt bekommen. So hat die Internet-Bekanntheit und Musikerin Lele Pons einen Gastauftritt in dem Special. Sie singt gemeinsam mit Gobo ein Duett des Klassikers „Our Melody“ und ist außerdem bei zwei weiteren Feiertagsnummern zu hören.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hinter dem Weihnachtsspecial steht das Team der Emmy-preisgekrönten Serie „Fraggle Rock: Back to the Rock“. Als Executive Producer fungieren Lisa Henson und Halle Stanford von The Jim Henson Company sowie John Tartaglia, Matt Fusfeld, Alex Cuthbertson, Arnon Milchan und Yariv Milchan. Dave Goelz und Karen Prell sind als Co-Executive Producer dabei. Harvey Mason Jr. verantwortet die musikalische Leitung. Das Drehbuch stammt von Fusfeld und Cuthbertson, Regie führt Jon Rosenbaum.

Familienfreundliche Inhalte bei Apple TV

Apple TV baut sein Angebot für Familien kontinuierlich aus. Neben dem Fraggle-Special finden sich bei dem Streamingdienst unter anderem die Musikspecials „Snoopy präsentiert: Ein Sommermusical“ und „Lulu ist ein Nashorn“, die Animationsserie „BE@RBRICK“ von DreamWorks Animation sowie die zweite Staffel der Serie „Frosch und Kröte“.